Sustituir o reparar la pantalla de un portátil, ¿cuándo compensa una u otra opción?

Cuando una pantalla del portátil se rompe, es un momento complicado porque no sabemos muy bien si cambiar el ordenador completo, sustituir o reparar la pantalla del portátil dañada.

Lo que está claro es que mientras la pantalla del portátil esté dañada, el ordenador no se puede usar, por ese motivo tomar una decisión rápida es importante para volverlo a disfrutar.

¿Qué puedo hacer si la pantalla del portátil se ha estropeado?

Lo primero que se te ocurrirá será llamar al servicio técnico para que el mismo se encargue de todo. Realmente es el remedio más simple, pero el más caro a no ser que se tenga garantía que cubra ese tipo de daños.

Pero si no quieres gastarte demasiado dinero, entonces sin lugar a dudas la mejor opción será sustituir la pantalla dañada por una nueva. No solo destaca por ser una opción mucho más rentable, sino que además podrás hacer el trabajo tú mismo, lo cual te ayudará a ahorrar mucho dinero. Y es que, aunque pueda parecer algo muy complicado, realmente es más fácil de lo que parece. Incluso las personas que no tienen muchos conocimientos en el mundo de la informática pueden hacerlo sin demasiados problemas.

Analizando los pros y los contras hemos llegado a la conclusión de que la mejor opción por la que podemos optar es sustituir la pantalla del portátil por una nueva. No solo podrás disfrutar de una imagen de más calidad, sino que además el coste será mucho más pequeño. A no ser que te veas muy incapaz de realizar el cambio por ti mismo, el servicio técnico debería ser la última opción por la cual optar.

¿Cómo puedo sustituir yo mismo la pantalla del portátil?

Como te vamos a demostrar a continuación, los pasos a realizar son muy sencillos. Gracias a esos pasos podrás sustituir la pantalla con gran rapidez para poder sacar el máximo partido al portátil.

El primer paso que debemos realizar es comprar la pantalla. Para encontrar la pantalla de portátil que buscas deberás visitar JVS-Informatica.com donde podrás encontrar fácilmente la pantalla que buscas. Solo deberás poner en el buscador el modelo del portátil y en segundos tendrás las opciones por las que puedes optar. Recuerda, si quieres disfrutar de una buena experiencia deberás adquirir una pantalla de calidad. Si solo buscas algo sencillo, con una pantalla sencilla será más que suficiente. Todo dependerá del uso que le vayas a dar al portátil.

Para tener la certeza de que la pantalla se va a adaptar perfectamente al portátil, tenemos que tener en cuenta las pulgadas, el tipo de conector y la resolución que queremos obtener. Con esa información podrás tener la certeza de que realmente vas a obtener la pantalla que necesitas.

Consejos para cambiar fácilmente la pantalla del portátil

Los expertos de JVS Informática nos comentan realizar el trabajo con calma para que los resultados sean óptimos. Bajo ningún concepto el cambio se deberá realizar con presión o prisas porque entonces se puede romper la pantalla nueva y no avanzar en el trabajo.

A la hora de realizar la instalación, siempre hay que apostar por un trabajo meticuloso y sobre todo hay que evitar los tirones. Un tirón puede romper las piezas de unión con facilidad, de aquí que haya que tener cuidado. Si el trabajo se realiza con cuidado, se puede decir que los resultados serán óptimos, incluso si es la primera vez que se va a realizar el cambio.

A la hora de realizar el cambio es importante realizarlo sin la batería del portátil y con el portátil desconectado. Hay que trabajar con la máxima seguridad, por ese motivo hay que desconectarlo para evitar problemas durante la instalación.

En el momento de despegar la pantalla tendrás que hacerlo con mucho cuidado. Para obtener mejores resultados se suele recomendar usar un cuchillo plano. Así podrás irlo metiendo con cuidado para que la pantalla se pueda separar con más facilidad. Posteriormente solo deberás quitar los tornillos con un destornillador adecuado. Y cuando la pantalla ya esté suelta solo tendrás que realizar el trabajo de desconectar el conector que está unido al display roto.

Finalmente, cuando la pantalla está fuera solo hay que colocar la nueva y cerrar todo correctamente para que la unión sea la adecuada.

Tras la instalación solo queda probar que todo ha quedado perfecto. Si las conexiones se han unido bien y no se ha producido ningún tirón, la pantalla debería arrancar sin problemas.

¿Merece la pena sustituir una pantalla de portátil?

La respuesta es sí, no cometas el error de comprar un portátil nuevo por el simple hecho de que la pantalla haya sufrido un daño. Suele ser algo común que hace gastarnos más dinero del debido.

Si entras en webs especializadas en pantallas portátiles como la de JVS Informática podrás darte cuenta de que la pantalla no es para nada cara. Los precios son muy competitivos, es decir, podrás cambiarla y volver a disfrutar del ordenador sin gastar demasiado dinero.

Por supuesto, si tienes que llevar el portátil al servicio técnico, entonces el coste será mucho más alto y en consecuencia puede que no te interese tanto la reparación. Como en todo, tendrás que ver precios y ver qué opción encaja mejor con lo que buscas. Recuerda, no es lo mismo cambiar una pantalla a un ordenador con más de 5 años que a un ordenador nuevo. Cada caso es un mundo, de aquí que haya que valorar las diferentes opciones para quedarse con la mejor opción. Aunque la sustitución propia siempre suele ser la mejor opción.