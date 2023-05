El PP de Peñaranda presenta una candidatura "que pide confianza a los vecinos" en un acto oficial en el parque El Inestal

El parque El Inestal se ha convertido en el epicentro de la presentación de la candidatura con la que el Partido Popular de Peñaranda desembarca en las elecciones municipales del 28 de mayo.

Un evento, que cuenta con la presencia del Secretario General de los Populares salmantinos y actual alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, encargado de hacer oficial la foto de la candidatura total peñarandina encabezada por Eva López.

Durante el acto, Mingo resaltaba que “hemos presentado la mejor candidatura real contra el Sanchismo, que es lo que reina en Peñaranda” mostrando su malestar por lo que considera “abandono” de las zonas gobernadas por el PP, afirmando de ello que “parece penalizar que sea así para que todo funcione como tiene que hacerlo”.

Eva López aseguraba que su equipo que “si quieres ir rápido mejor ir solo, pero si quieres llegar lejos tienes que rodearte de buena gente…esto es lo que hay en la candidatura del PP. A todos los he pedido mucho y ellos me han pedido nada a cambio” y añade que pide a los peñarandinos “solo una cosa, confianza. Os pedimos poco pero os vamos a dar mucho, no lo dudéis”.

López destaca de su candidatura que “ellos son peñarandinos que creen que el proyecto y en Peñaranda. Todos son parte de este sueño que va a merecer la pena”.

CANDIDATURA DEL PARTIDO POPULAR

1. EVA MARIA LOPEZ HERNANDEZ

2. NURIA VIDALES TORRES

3. ANGEL LUIS ANTONA SANCHEZ

4. JOSE JULIO LOPEZ LABAJOS

5. MARIA LUISA GONZALEZ JIMENEZ

6. MARIA VICTORIA NAVA SANTOS

7. JOSE ANTONIO ESCRIBANO MUÑOZ

8. ZARA RODRIGUEZ GACHO

9. CARMEN CANTOS DIEZ

10. ANTONIO DE DIOS RODRIGUEZ

11. ANA ISABEL GARZON GARCIA

12. SANTIAGO GONZALEZ MORENO

13. MARCO ANTONIO PRO CAMPOS

Suplentes

1. SONIA GOMEZ RODRIGUEZ

2. CARLOS HUERTA MARTIN