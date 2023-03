“El Peñaranda está más vivo que nunca, pero alguien tiene que dar un paso adelante para que esto siga”

“Estoy agotado, he llegado hasta aquí. Existirá gente que piense que me voy porque el equipo baja a Provincial, es rotundamente falso. Hay 150 niños, la base esta funcionando perfectamente asique no es así para nada, y el primer equipo estuvo 55 años sin subir a tercera división, logro que estuvo en la Junta Directiva que he liderado”. Así de rotundo se ha mostrado Carlos Leonardo, hasta ahora presidente del CD Peñaranda, quién, junto a la actual Junta Directiva, ha convocado elecciones, anunciando que ni el ni ninguno del actual equipo que le acompaña presentara candidatura.

En declaraciones a BRACAMONTE AL DÍA, Carlos ha destacado de sus 8 años al frente del club morado que “ha sido desde el primer momento un gran honor presentarme y dedicarme a él, poniendo siempre lo mejor de mi mismo al servicio del club” y añade que “creo que el Peñaranda esta mas vivo que nunca. Pero alguien tiene que dar un paso adelante para que esto siga funcionando” y asegura que, tras su salida de la presidencia, se desvinculará por completo del club. “Seré un abonado más, un aficionado más y patrocinare, pero nada más”.

Sobre los futuros objetivos que, según su visión, debería enfocarse la nueva Junta Directiva que surja de los comicios, Carlos explica que “creo que lo primero que hay que hacer es renegociar el convenio con el Ayuntamiento, ya que cumple el 30 de junio y el 1 de septiembre el equipo empieza la temporada. En el tema deportivo creo que es muy importante apostar por los chicos de la cantera de Peñaranda para volver de nuevo a Regional en un año. Si los chicos de aquí se quedan y funciona todo se puede conseguir” quejándose además del actual ambiente de ‘monetización y negocio’ que parece vivirse a todos los niveles del fútbol: “Han llegado a pedirme 200 euros al mes, piso alquilado y un puesto de trabajo para venir a jugar a Peñaranda…es algo increíble, inviable naturalmente, pero real…Hay gente que ve esto como un negocio y parece quedar a un lado el deporte, eso me desilusiona la verdad”.

Ahora, los morados comienzan a preparar las urnas, mientras esperan la llegada de candidaturas para formar la nueva dirección del CD Peñaranda, algo que arranca desde el 1 de abril, y que también tiene variables que preocupan hoy por hoy ya que, si nadie quisiera ponerse al frente, se abriría un nuevo escenario: la disolución del club y el final de su trayectoria ya que el Ayuntamiento no podría asumir dichos cargos. Pero por el momento es solo eso, un escenario sobre el que, ni Carlos ni la afición, esperan encontrarse.