Damián Castaño se enfrentará en solitario a seis toros de Dolores Aguirre en la cuarta edición de la Feria del Aficionado en la plaza de Toros de San Agustín del Guadalix. Un acontecimiento histórico que tendrá lugar el próximo 27 de abril, a las 12:00 horas, ya que se trata del primer diestro que matará seis toros de esta distinguida ganadería en solitario

El cartel de esta feria ha sido anunciado este domingo por el Club Taurino 3 Puyazos, destacando el acontecimiento histórico y las actuaciones que ha cosechado Damián Castaño con dicha ganadería tanto en la mencionada feria como en las Corridas Generales de Bilbao, siendo triunfador de estos festejos los dos últimos años.

"Gesta, heroicidad, apuesta, responsabilidad... una mañana para hacer historia", ha declarado Castaño. "No podía ser con otro hierro que no fuera el de Dolores Aguirre, la ganadería que tanto me ha dado y a la que tanto tengo que agradecer" y "no podía ser otro albero que el de San Agustín del Guadalix, donde tanto y tan bien saben valorar lo que se hace delante de la cara del toro y donde estoy en casa"

"El 27 de abril de 2025 ya está marcado en mi vida profesional y personal, y lo remarcaremos con letras de oro", ha añadido para finalizar dando las gracias al Club Taurino 3 Puyazos, a Dolores Aguirre y a la afición.