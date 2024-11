Concierto del pianista Darío Llanos y el violinista Pablo Kirschner, este lunes en el Teatro Liceo

Continúa el XIII Ciclo de Música de Cámara y Solistas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca con el concierto este lunes del pianista Darío Llanos y el violinista Pablo Kirschner. Interpretarán la ‘Sonata para violín y piano nº 7 en do menor’ de Ludwig van Beethoven y la ‘Sonata para violín y piano’ de César Franck.

Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org

Darío Llanos es un concertista, investigador y pedagogo especializado en la obra del compositor Franz Liszt. A pesar de su especialización en el repertorio romántico, ha realizado estrenos absolutos de obras de numerosos compositores actuales, como José Buenagu o Miguel del Barco.

En 2014 recibió el primer premio en el Concurso Internacional de Piano organizado por The Liszt Society en Londres. Desde entonces, ha sido invitado regularmente por The Liszt Society, The Keyboard Charitable Trust y Master Musicians International a dar series de recitales por Inglaterra. Su destacado conocimiento de la obra de Franz Liszt fue reconocido de nuevo en 2016 en su participación en el Concurso Internacional Franz Liszt de Los Ángeles, en el que también resultó premiado.

Destaca la amplitud de su repertorio, que incluye más de 100 obras para piano solo y numerosos conciertos para piano y orquesta, además de un gran abanico de obras para distintas formaciones de música de cámara.

Pablo Kirschner comienza sus estudios de violín a la edad de cuatro años e ingresa a los ocho años en el Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas de Música CIM, en San Lorenzo de El Escorial. Al finalizar sus estudios en dicho conservatorio fue seleccionado para tocar de solista el Triple concierto de Beethoven. Desde 2005 hasta 2016 es dirigido por el profesor Yuri Volguin, maestro de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, Cátedra de Violín de Zakhar Bron, y de la Escuela Superior de Música de Cataluña ESMUC donde se traslada, para ser tutelado por este profesor, hasta finalizar sus estudios superiores en 2016 con mención de honor en su recital final.

Actualmente, y desde 2017, perfecciona su formación musical e instrumental con yuzuko Horigome, ganadora del primer premio en el concurso Queen Elisabeth. Desde abril de 2023 colabora de manera habitual con la Orquesta Sinfónica de Madrid.