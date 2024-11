¡Que no nos falte Emaná!: el Salamanca UDS asalta Pucela y empieza a soñar con el ascenso directo (0-1)

"¡Que no nos falte Emaná, que no, que no!", cantaba en su día la afición del Betis a Achille, el hermano de Stephané, y ahorá también lo debería de hacer la del Salamanca UDS con el africano tras marcar su primer gol a costa del Valladolid Promesas (0-1). Así, una solitaria diana suya le ha dado el quinto triunfo seguido al equipo charro, que ha estado dirigido por Dueñas cuatro años después por la sanción de Jehu.

En el once inicial para el anexo del José Zorrilla, Eric Ruiz ha partido como titular en la meta; defensa para Murua, Casado, Amaro y Souley; Curro y Cristeto en el doble pivote; por delante, turno para la novedad Caramelo, Juancho y Álvarito; arriba, Emaná.

De hecho, el delantero africano ha puesto a Aceves a prueba en la primera jugada de la tarde al recibir un balón desde la derecha y disparar cruzado, pero el meta local ha reaccionado bien ante la intentona. Mientras, Ortuño ha tenido que despejar un balón porque el '9' se relamía para empujarla al fondo de las mallas y Caramelo ha querido inquietar con un centrochut que se ha ido desviado del marco pucelano.

A la media hora de choque, Juancho le ha metido un buen pase a Emaná, que ha chutado con un poco de rosca y el golpeo le ha salido centrado para que Aceves metiese la mano y evitase la diana visitante. A renglón seguido, el colombiano ha hecho una internada hacia dentro desde la izquierda y ha estrellado su disparo en el poste para penuria de los 70 desplazados.

ESTRENO DEL '9'

En el 40', Emaná se ha encontrado un regalo de Caramelo, que ha tocado levemente con la cabeza un centro de Álvarito, la zaga se ha quedado dormida esperando el fuera de juego y el ariete no ha perdonado a la tercera ante Aceves. 0-1 con todo merecimiento en una primera parte espectacular para irse con ventaja al descanso con susto por culpa del cabezazo al larguero de Ortuño casi al final.

Con el paso por los vestuarios, el colegiado le ha podido perdonar la segunda amarilla a Cristeto en los compases iniciales del segundo acto al frenar a un contrario. Ante ello, el tandem azteca ha decidido no correr riesgos y han quitado al abogado -se dedica a eso aparte del fútbol- por Diego Benito. En el 71', triple modificación con Loren, Gustavo y Maikel entrando por Álvarito, Souley y el killer Emaná.

Finalmente, el Salamanca UDS ha sabido gestionar su fútbol para imponerse en Pucela contra un rival poderoso y dar una nueva lección de que puede pelear por subir si sigue a semejante nivel cada semana. Por su parte, Eric ha salvado a los del Helmántico en el 89' con un paradón a Alin y roja a Diego Benito en el 94' por frenar dos contras de Frimpong en el añadido. Increíble +3 para colocarse a tres puntos del líder a la espera de que compitan el Numancia y el Pontevedra en las próximas horas...

FICHA TÉCNICA

Valladolid Promesas: Aceves; Koke, Ortuño, Frimpong, Arnu (Verde, min. 45); Sergi (Neira, min. 83), Xavi, Maroto (Peña, min. 69), Delgado; Gabriel y Hugo (Alin, min. 69).

Salamanca UDS: Eric; Murua, Casado, Amaro, Souley (Gustavo, min. 71); Cristeto (Benito, min. 55), Curro; Caramelo, Juancho (Ares, min. 88), Álvarito (Loren, min. 71); Emaná (Maikel, min. 71).

GOL: 0-1, min. 40: Emaná.

ÁRBITRO: Rafael Cenis Martínez (colegio maño). Roja a Diego Benito. Amarillas a Frimpong, Koke; Benito (2), Gustavo, Cristeto y Souley.

ESTADIO: Anexo José Zorrilla.