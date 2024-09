Hispanofobia ¿se ha incrementado?

Leer las reflexiones del Napoleón dan para pensar lo que ocurre hoy en nuestra amada España

"Esa maldita guerra de España me perdió; dividió mis esfuerzas, multiplicó mis esfuerzos, atacó mi prestigio. Todos mis desastres vienen de aquel nudo fatal; destruyó mi moral en Europa y me complicó todo. Yo esperaba bendiciones de lso españoles, pero sucedió lo contrario: desdeñaron sus intereses para no ocuparse jamás que de la injuria, se resistieron a la fuerza todos empuñaron las armas. Los españoles en masa se comportaron como un hombre de honor….”

He vuelto a ver a un actorcillo de tercera limpiar su “mocada” a la bandera que nos representa a todos incluido ese humoristilla,si, también le representa la bandera roja y gualda. La gente desconectada de su historia, es presa fácil de la desintegración progresista. Fueron y son presas fáciles desde el siglo XIX han mostrado su aversión s las humanidades.Historia,lengua,literatura,filosofía,religión,arte,los mal llamados progresistas las fueron quemando como vela al fuego de forma que su desaparición o menguante se ha hecho patente, aseguran que son materias propias de regímenes burgueses, militarista y clasista. Éste motivo va convirtiendo a los jovenes en piezas de puzle analfabetas hasta tal punto que la analfabetización de los universitarios incapaces de comprender lo que leen. Estos adversos programas se terminan pagando. El futuro se nos anuncia color hormiga.

La Academia de la Historia ha vuelto a avisar, de que el tal encogimiento de la enseñanza de la historia va tener efectos perniciosos sobre la conciencia de nuestros jovenes? ¿Es eso lo que persiguen? Cierto no hay votante más dócil que el ignorante. Y el voto desconectado de su pasado y su historia es presa fácil y si a todo esto añadimos la inmigración masiva, tanto la legal como la ilegal, según recuerda Gerhard Müller, trata de destruir la identidad nacional, cerrando el círculo herméticamente

Hoy vivimos en una sociedad en la que está muy mal visto hacer preguntas, se convirtió en algo incomodo y perseguido ¿Por qué?

La islamofofilia de los siniestros que, contra toda evidencia pasda y presente, se empeñan en imaginar que los musulmanes represetnan el bando acertado frente a los barbaros cristianos.La leyenda negra inglesa la han comprado y son felices. Pongámonos manos a la obra para reconstruir lo que han destruido los ignorantes.

La sociedad que nos ha tocado vivir lleva muy mal hacer preguntas, es algo incomodo, mal visto e incluso perseguido, por ser un factor propicio para personas que no asumen con facilidad los discursos oficiales y que, por lo tanto, se las considera peligrosas para un sistema cuyos elementos principales son el desconocimiento y la analfabetización generalizada.

Los grandes acontecimientos son dados a los ciudadanos como el menús de restaurante de comida rápida, formatos prefabricados suministrados por consultoras de comunicación que elaboran mensajes de ingeniería social y manipulación psicológica, dando a luz respuestas sencillas, para ser digeridas con rapidez, en un intento de abortar interrogantes. De esta forma se enmascaran versiones relatos cuya función principal es mantener el statu quo—estado de las cosas—, porque si se hicieran preguntas correctas, las respuestas serian insoportables.

El tiempo ha pasado y han prescrito delitos como el de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Y qué decir del asesinato del presidente del gobierno Carrero Blanco, los Gal, o el 11 de marzo…

Todo han sido cortinas de humo para ocultar o disfrazar la realidad. Como dijo Albert Einstein: el secreto en la vida no es dar respuestas a viejas preguntas sin hacernos nuevas preguntar para encontrar nuevo caminos. ¿Lo hacemos?