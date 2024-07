“En las compañías salmantinas tenemos muchísimo talento”

Con motivo de la amplia programación de ‘Salamanca Plazas y Patios’, conocemos cómo se organizan estas actividades tan demandadas con Ángel Fernández Silva, concejal de cultura.

¿Qué nos vamos a encontrar los salmantinos en esta programación?

Es una propuesta de 50 actividades culturales para ese verano. Pensadas en salmantinos y visitantes para descubrir la ciudad de manera gratuita en la calle. Aprovechando el buen tiempo, vamos a encontrarnos con unas propuestas que van desde música hasta el teatro, pasando también por actividades más infantiles o para el público familiar.

¿Qué novedades nos vamos a encontrar este año?

Este año hay tres novedades importantes. En primer lugar, hemos cambiado la imagen del programa. En segundo lugar, hemos introducido una propuesta que se llama los Domingos en el Parque, que son actividades para niños en diferentes parques de los barrios de la ciudad. Y para la tercera novedad hemos contado con la Asociación de Amigos del Conservatorio, donde actuarán sus alumnos en la Torre de los Anaya.

¿En qué se basan para elegir las localizaciones?

Son ubicaciones emblemáticas, patrimoniales muchas de ellas, la mayoría son céntricas, porque también lo que buscamos es general ese ambiente en el centro de la ciudad, no solo para el salmantino también para los visitantes. Que se note que Salamanca es una ciudad con ambiente donde suceden cosas, hay cultura a pie de calle, eso es muy importante para nosotros. Son lugares accesibles y céntricos, pero no demasiado transitados. Ubicaciones que logísticamente son viables, porque también hay que pensar en la sombra, los puntos de luz, el aforo y en cierto silencio. En este sentido, este año planteamos como novedad la zona del atrio de la catedral, aprovechando que ha sido recientemente reformada, que contamos con los aseos y punto de información.

La mayor parte son compañías salmantinas…

Hay que apostar por ellas porque en Salamanca tenemos muchísimo talento, tanto de compañías profesionales como de compañías amateur. La calidad es máxima, son compañías a la altura de las que giran por todo el territorio nacional porque muchas de ellas ya lo están haciendo. Además de estar cumpliendo el objetivo, no solo el potenciar y contar con ese talento local y compañías de aquí, sino también aprovechar su conocimiento del territorio y de la historia, para fomentar que las historias del teatro se basen en personajes historias de aquí, con la música muy parecido, también tenemos música, excepto el Festival Internacional de Jazz, que son compañías internacionales.

Precisamente sobre este Festival de Jazz, ya va por la VII edición y no para de crecer.

Tiene muy buena acogida. Se llena siempre el Patio Chico, que es un lugar además muy propicio para ese tipo de música. Además, damos la posibilidad de, con entrada, que la gente esté sentada, pero también es muy accesible para quien quiere estar un rato o verlo gratuitamente de pie, y también se llena. Lo que empezó como casi una apuesta, gracias al impulso de las compañías que vienen, de Fernando Viñals que es el organizador y que le pone muchísima pasión, sale muy bien. Incluso hay personas que nos dicen que vienen de fuera específicamente al festival, y eso también sirve para dar a conocer la ciudad.

¿Alguna meta desde la concejalía de cara al futuro de esta programación?

Pues que el programa siga mejorando, al final lo que funciona es preferible cambiarlo poco. Estamos hablando con algunas instituciones para recuperar acciones del pasado y luego seguir complementando este programa con el turístico.

¿Un mensaje para que se acerquen a disfrutarte de esas actividades?

Que se acerquen porque merece mucho la pena, no solo en un interés lúdico de que se lo puedan pasar bien, o que no lo que son compañías que no solo cuentan una historia, sino que tratan de divertir, tratan de sacarnos una sonrisa y alegrarnos una tarde.