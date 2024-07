Los problemas vocales de Bertín Osborne le obligan a decir adiós a su gira de verano

Tras los problemas de paternidad de Bertín Osborne con Grabiela Guillén, obtiene un nuevo batacazo en estas últimas semanas. Aunque el cantante ya ha reconocido la paternidad del hijo de la paraguaya, se prevé que el resultado de las pruebas de ADN se haga público los próximos días.

La organización de la Gran Feria de Julio en los Jardines de Viveros de Valencia, ha anunciado que el concierto que el artista iba a realizar el 21 de julio quedaba suspendido. Cancelación que ya se tenía prevista, debido a que el cantante únicamente había conseguido vender menos de 200 entradas de las 2000 que se encontraban disponibles para el concierto. La suspensión de este espectáculo no sería el único, sino que también quedan suspendidos los demás espectáculos de la gira de verano.

No obstante, este no sería el motivo para la cancelación del concierto, sino "por las secuelas post-covid que afectan a todos sus compromisos posteriores". El parte médico revela que el cantante presenta "un edema cuerdas vocales que le impide hablar y cantar con normalidad. Se prescribe tratamiento médico y se aconseja reposo vocal relativo. Se desaconseja cantar hasta que desaparezcan las lesiones". Por lo que se le habría recomendado al cantante reposo vocal.

Sin embargo, este no es el primer concierto que Bertín cancela en esta gira, debido a que el concierto que se iba a realizar en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix el 13 de junio, también fue suspendido debido a problemas relacionados con la iluminación de la plaza de toros. No obstante, también cabe destacar la falta de publico asistente al espectáculo.

El cantante declaró para 'Y ahora Sonsoles', confirmando que no se encuentra bien, y que arrastra secuelas del Covid que creía ya superadas. Expresó que "no soy yo, había repuntado pero no estoy bien".

Debido a esto Bertín ha decidido parar la gira de este verano para descansar con sus hijos y nietos en su finca ubicada en Sevilla.

Su sucesora, Alejandra Osborne, acudió al espectáculo que Ricky Martín ofreció en Sevilla y declaró que su padre se encuentra “fenomenal” y que “está super bien”.

Además, el cantante ha protagonizado más polémicas en los últimos días, debido a que tuvo un tenso encuentro con Carmen Lomana, en la Primera comunión de la nieta de José Luis López 'El Turronero'. Encontronazo que vino provocado por las declaraciones que realizo Lomana sobre su actitud frente a la paternidad con el hijo de Gabriela. La socialité contó la actitud del cantante cuando esta se acerco a saludarlo.

Carmen Lomana narró que fue a saludar a José Moro, y tras charlar con él, se acercó a saludar a Bertín por educación. No obstante, la actitud del cantante no fue la que Lomana esperaba, debido a que cruzó los brazos y ni se levantó a saludarla, diciéndole "no tengo ganas de saludarte". Carmen Lomana, se fue del lugar, no sin antes decir “adiós” al cantante.