Joaquín Sabina anuncia su retirada definitivamente de los escenarios

Joaquín Sabina ha anunciado este jueves 4 de julio la noticia que a sus incondicionales nunca les hubiese gustado escuchar, su retirada definitiva de los escenarios. Pero, como no podía ser de otro modo, antes habrá tiempo para que el cantante de Úbeda, de 75 años, se despida por todo lo alto. Y es que demostrando que es incombustible, y a pesar de los problemas de salud que ha tenido en los últimos tiempos, va a decir adiós por todo lo alto con una gira internacional, 'Hola y adiós'. Un tour que arrancará en febrero de 2025, con el que recorrerá varios países durante varios meses, y tras el que no volveremos a oír sus grandes éxitos en directo.

Y ha sido el propio Sabina el que se lo ha contado a sus fans a través de un storie publicado en su cuenta oficial de Instagram: "Tengo una noticia que creo que debo compartir con ustedes" ha comenzado. "Ya sé que en la última gira, alguna vez, aunque no en voz muy alta, dije que esa sería mi última gira grande. He cambiado de opinión. Lo pasé tan bien y fue tan emocionante estar en América, en España y en más lugares con mis músicos sobre el escenario, que he decidido hacer una última gira de despedida. Tanto que se va a llamar Hola y adiós"ha revelado. "Esta sí será de verdad la última. Empezará a finales de enero de 2025 en América y luego en Europa, y espero que nos veamos ahí. Un abrazo grande. Sé que no me vais a fallar, yo prometo no fallar tampoco" ha concluido.

Una gira con la que el cantante de '19 días y 500 noches' pondrá el broche de oro a más de 50 años sobre los escenarios y de la que, por el momento, se desconocen los detalles. Como ha explicado su promotora en un comunicado, 'Hola y adiós' será "un último nocaut emocional y una veintena larga de temas que son ya plegarias del sueño imposible del amor".

"Arrancará en febrero de 2025 en América, y durante 11 semanas recorrerá México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Urugay y Argentina". Posteriormente, y tras un paréntesis, la gira continuará en septiembre por España -las ciudades donde cantará son todavía un misterio- y Europa, y finalizará en noviembre.

Sin embargo, Sabina también reconoce que se "reserva el as de reaparecer a placer, sea porque las musas le susurren poemas o canciones que merezca la pena compartir, o porque le piquen las ganas de subirse a cualquier entarimado para darse, darnos, un homenaje".