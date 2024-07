Borja Jiménez: "La Glorieta es una de las plazas en las que más ilusión me haría torear por lo que está suponiendo Salamanca en mi carrera"

Apenas ha descansado recién llegado de Soria, donde triunfó el pasado fin de semana, y Borja Jiménez ya retoma de nuevo los entrenamientos con la vista puesta en su siguiente compromiso: Pamplona 7 de Julio. La cita en San Fermín le llega al torero sevillano en el mejor momento de su carrera, tras ser el triunfador indiscutible de la pasada Feria de San Isidro y siendo uno de los nombres propios de esta temporada, la de su consagración. Pese a ello, Borja Jiménez transmite serenidad y sencillez en sus declaraciones a SalamancaRTV Al Día: "Está siendo una temporada muy importante con triunfos en plazas de primera como Castellón, Valencia, Sevilla y Madrid que era lo que estaba buscando. Además he salido en hombros prácticamente en las diecinueve corridas de toros que he toreado, por lo que se está poniendo un año muy interesante".

Borja Jiménez, quien recibe la visita del ex futbolista Bernd Schuster, recuerda la que hasta ahora sea probablemente su mejor obra, la del pasado 7 de junio en Las Ventas: "La faena al toro Dulce, de Victoriano del Río, seguramente sea mi faena más importante hasta el día de hoy. Ha supuesto la confirmación a todo lo que estaba pasando y lo que más feliz me hace es que el público de Madrid, y el de todo el mundo a través de la televisión, me pudo ver torear como a mi me gusta". Por delante como cita más inmediata está Pamplona, donde el año pasado dio una gran dimensión frente a una corrida complicadísima de José Escolar: "Este compromiso, al igual que los posteriores, lo afronto preparándome y mentalizándome mucho para saber qué quiero hacer y qué toreo quiero hacer y mostrar en la plaza, que es el que emociona al público cuando consigo hacerlo".

Hablando con su apoderado Julián Guerra, afirmaba a este medio la importancia de conocer la historia de los toreros para entender lo que están haciendo en el ruedo, algo con lo que Borja coincide: "Es bonito que el público sepa las historias de los toreros y cómo ha sido su carrera. En mi caso así se ha transmitido y es algo importante, que te conozcan como persona, pero ahora mi historia está cambiando mucho desde hace dos años. Antes no tenía nada y ahora estoy en todas las ferias, y eso es gracias a este parque y a todas las horas que echamos Julián Guerra y yo aquí".

Su vínculo con Salamanca continúa in crecendo, tal y como él mismo explica: "Estoy muy feliz en Salamanca porque me ha acogido como si fuese de aquí. Estoy haciendo mucha amistad con muchos ganaderos y estoy muy contento con los entrenamientos que hacemos aquí cada día porque han sido claves en mi carrera". Para finalizar, el torero de Espartinas tiene entre ceja y ceja el poder hacer su debut en la plaza de toros de Salamanca: "Ojalá se pueda cerrar para este mes de septiembre porque es una de las plazas en las que más ilusión me hace torear por lo que está suponiendo Salamanca en mi carrera. El venirme aquí a vivir ha cambiado mi historia y me encantaría estar anunciado en La Glorieta".