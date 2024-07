Comedores colectivos, nueva propuesta para combatir la soledad no deseada de los mayores salmantinos

Los concejales socialistas piden dar un paso más, para no quedarse únicamente en actividades puntuales de acompañamiento

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha presentado hoy una de las mociones que llevará para su debate a la sesión plenaria del próximo viernes 5 de julio. En concreto, plantearán que el Consistorio salmantino cambie el sistema de comida que actualmente solo se reparte a domicilio, con la puesta en marcha de un servicio de comedor para personas mayores de 60 años, habilitando a lo largo de la ciudad espacios de comedores colectivos.

“Si hay uno de los momentos del día en el que más se echa en falta la compañía es al sentarse a la mesa. La comida es un acto social y la soledad se ha convertido en la peor dieta para la vejez”, explica el portavoz socialista, José Luis Mateos.

“Debemos ser conscientes de que la soledad no es solo un problema individual, sino que se ha convertido en un problema social y de salud pública muy importante. Porque el aislamiento social tiene graves consecuencias a nivel psicológico, emocional, afecta al deterioro cognitivo y, en definitiva, a la calidad de vida”, añade Mateos.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística alrededor de 42.800 personas viven solas en Salamanca y se prevé que en 2035 los hogares con un solo miembro alcancen el 35 % del total de la población en la provincia.

Para los socialistas, aunque Salamanca cuenta con programas de acompañamiento, el Ayuntamiento no debería quedarse solo ahí, “no solo hay que acompañar con ocio y entretenimiento, tenemos que preocuparnos por nuestros mayores”.

Explica el concejal socialista Juan José Meilán que “es un tema de organización más que de costo económico, con muchos beneficios porque se aborda el problema de las personas mayores en situación de vulnerabilidad emocional, que salen poco a la calle, vulnerabilidad económica o aislamiento social”

La idea que ofrecida por el Grupo Municipal Socialista es que en cada barrio de la ciudad se habiliten espacios para que, a la personas que no tengan problemas de dependencia motora y a quienes los Servicios Sociales lo consideren que puede ser beneficioso, la alimentación les llegue allí y puedan comer en compañía de otros usuarios a una hora determinada y motivarse a comer, además de que si alguno no se presenta, y no ha avisado de su falta, salta enseguida la alarma de que puede haber un problema.

Esta propuesta ha sido trasladada a FAMASA, la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca, que según los socialistas “comparten su preocupación por esta situación de soledad no deseada y ven con buenos ojos la medida”.