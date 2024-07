El PP pide explicaciones al equipo de gobierno y una solución al bar de la Huerta, que continua cerrado en julio

Es sin duda uno de los bares y terrazas más concurridas en los meses de verano al encontrarse en el parque infantil donde cada año ininterrumpidamente se ha venido ofreciendo este servicio a los peñarandinos y visitantes que, durante los meses especialmente de verano, se reúnen en este parque y disfrutan de su terraza tomando un café, un refresco o disfrutando de las actuaciones musicales.

Pero este año, ha comenzado el mes de julio y los peñarandinos y visitantes se preguntan por qué continúa sin dar servicio el bar de La Huerta.

Esta es la reclamación que el Grupo Popular hace pública este martes, recordando como “en mayo, la alcaldesa decidía sacar a concurso el bar, en un claro ejemplo de la inacción de este equipo de gobierno. Si la intención era sacarlo a concurso, no entendemos por qué no se preparó el pliego con anterioridad para ofrecer este servicio tan demandando que atiende a decenas de familias que pasan muchas de las tardes y noches en este céntrico parque, afirman desde el PP de Peñaranda”.

“El contrato, que acabó adjudicándose el 10 de junio y formalizándose dos días después, nos deja una situación en la que Peñaranda lleva más de un mes sin la apertura de este lugar emblemático y de encuentro para sus vecinos” asegura la portavoz de los Populares, Eva López, quién añade que “la alcaldesa y su equipo de gobierno demuestran una vez más que no hay planificación en la gestión de los servicios de este ayuntamiento. Los peñarandinos nos preguntan por la calle, qué pasa con el bar de la Huerta, por qué no abre. El pliego de condiciones reza de forma específica que la empresa adjudicataria del contrato deberá de prestar servicio interrumpidamente, todos los días de la semana en el horario establecido, del 1 de mayo al 1 de octubre, algo que ya no se está cumpliendo”.

Desde el PP recuerdan que, en el último pleno celebrado a finales del mes de junio, la portavoz popular preguntó, debido a la inquietud de los vecinos, precisamente por la fecha de apertura del bar. El concejal de festejos, anunció que, al día siguiente del pleno, es decir el 27 de junio abriría en el caso de que les llegara una campana extractora, y que la empresa adjudicataria llevaba 3 semanas ya preparando todo para abrir.

“Es responsabilidad del equipo de gobierno exigir a la empresa una fecha exacta para iniciar a dar servicio a los peñarandinos y peñarandinas y a todos los que ya llenan las calles de la ciudad para pasar sus vacaciones. Si esa mejora aún no ha podido solucionarse, deberían exigir que abriera la barra y terraza cuanto antes” afirma Eva López, quién añade que “es fundamental que el equipo de gobierno actúe con transparencia y eficacia para restablecer un servicio que es vital para la ciudad. Los vecinos esperan que se atienda esta situación con la urgencia que merece y que se proporcione una solución inmediata”.