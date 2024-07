Jimena Cervera Guerras, la joven promesa del patinaje con orígenes macoteranos que ha conquistado con autoridad el Campeonato del Mundo

El nombre de Jimena Cervera Guerras, probablemente muy desconocido para la gran mayoría, pero detrás de el se encuentra una joven con orgullosos orígenes macoteranos que ha conquistado el planeta del patinaje artístico, proclamándose subcampeona mundial de esta disciplina en Italia, título al que hace apenas unos días ha sumado el de Campeona de España Solodance Juvenil, mientras que en el horizonte y en mente ya tiene una fecha fija, la del 27 de julio, cuando arranque su participación en el Campeonato europeo.

Unos logros que, a pesar de su juventud, vienen a sumarse a una importante trayectoria y un largo palmarés marcados por el éxito, algo que tiene un esforzado proceso vital que ahora repasa junto a BRACAMONTE AL DÍA.

¿Como surgió tu pasión por el patinaje?

Empecé a patinar con 3 años en el club de mi pueblo, no me acuerdo mucho porque era muy pequeña.

¿Recuerdas quién te dio la primera oportunidad para ascender a lo más alto?

Mi primera entrenadora fue Paula Cantón y me dejó empezar a patinar en el club con tres años, aunque la edad mínima era de cuatro años. Después de unos años Mari Luz, mi entrenadora actual, me llevó al club de Alginet para poder entrenar más horas y con mejores instalaciones.

¿Tu familia ha sido tu gran apoyo en este largo camino verdad?

Mi familia siempre me ha apoyado en todo lo que he necesitado, sobre todo mi abuelo. Nos lleva a entrenar todos los días y siempre viene a vernos a los campeonatos. Es un pilar fundamental para mí.

¿Cuáles son tus orígenes en Macotera?

Mi abuelo por parte materna es de Macotera. Su padre, mi bisabuelo, se llamaba Aurelio Guerras igual que él y allí lo conocían como "El maravillas".

¿Como viviste el momento de llegar al campeonato mundial?

Este año he ido a la Copa del Mundo (en mi categoría todavía no hay Mundial como tal) He trabajado mucho junto con mis entrenadoras para llegar a este campeonato y hacerlo lo mejor que se. He disfrutado mucho la experiencia con el resto de mis compañeros de la selección española. Era mi primera Copa del Mundo y me voy muy contenta con una medalla de plata.

¿Que ha supuesto para ti conseguir la plata mundial?

Conseguir esta medalla ha sido una gran recompensa por todo el esfuerzo que llevo haciendo temporada tras temporada.

¿Nuevos objetivos o retos?

Ahora mi objetivo es conseguir un pódium en el Campeonato de Europa, que se celebra en Portugal a finales de julio. Es mi segundo europeo pero estoy muy segura del trabajo hecho esta temporada y sé que puedo hacer un buen papel en este campeonato, ilusionada y con ganas voy.