El granizo provoca daños de hasta un 70% en las cosechas

ASAJA Salamanca informa que el granizo que cayó el pasado viernes durante treinta minutos ininterrumpidos, ha provocado daños en diferentes cultivos de remolacha, colza, trigo, girasol y garbanzos y que han ocasionado importantes pérdidas económicas para el campo salmantino.

Según asegura el agricultor Tomás Martín, “cayeron alrededor de 35/40 litros y esperamos que los peritos puedan atendernos con la mayor brevedad posible” además recalca que “necesitamos el apoyo de los seguros ya que tenemos plena confianza en ellos y esperamos sentirnos respaldados”.

Aunque es pronto para cuantificar las pérdidas que serán determinados definitivamente por las peritaciones, la asociación agraria estima alrededor de un 70% de pérdidas en los cultivos de la comarca.

Además, por si esto no fuera poco, son muchos los agricultores que están teniendo el problema en el crecimiento del girasol de la llamada ‘rosca’. Un gusano que según aseguran los agricultores “todos los años hay algún ataque, pero este año debido a la humedad y las temperaturas, está siendo muy agresivo y está haciendo mucho daño a nuestras cosechas” además, “los tratamientos que aplicamos para su prevención ya no son efectivos al haber retirado determinados principios activos y ya no es aceptable resembrarlo por estar fuera de tiempo, lo cual nos exponemos a una gran pérdida de toda la producción de ciertas superficies”.

Recientes ataques de lobo

Son muchos los ganaderos afectados por los recientes ataques de lobo en las últimas semanas como ya venía informando ASAJA Salamanca. Y nuevamente, la organización reitera que desde la administración se tomen medidas efectivas para evitar que sigan sucediendo estos ataques a la vez que hace el llamamiento a la presidenta de la Comisión Europea para que evite por todos los medios entregar la Comisaría de Medio Ambiente y Energía, así como la vicepresidencia de la Comisión Europea a Teresa Ribera, por ser la causante de la excesiva protección del lobo de todo el territorio nacional, entre otras cosas.

Puesta en valor de las modificaciones a nivel sanitarias

La junta directiva de ASAJA Salamanca se ha reunido esta misma mañana para poner en valor los cambios de la situación actual del sector ganadero, entre ellos los anunciados en el Plan Nacional de Tuberculosis Bovina hace unos días por el Ministerio. Unas modificaciones que, según anunciaban anteriormente e informa Juan Luis Delgado, “ha sido un respiro a los ganaderos y son fruto del arduo trabajo de mucho tiempo por parte de las

sectoriales de esta organización a nivel provincial y nacional, cooperativas, asociaciones etc. tanto con el Ministerio como con la Junta de Castilla y León”.