Constancia en la lucha contra el tráfico y uso de drogas

Durante nuestra vida, pasamos por numerosas etapas; algunas más duras que otras, unas que se superan y otras que lamentablemente cuesta más afrontar. Sin embargo, cuando se van sumando etapas, uno deja esa mirada inocente y empieza a observar más la realidad. Empieza a darse cuenta de cómo los demás se enfrentan a esas etapas que son más duras, esas que cuesta más superar. Y observa. Y reflexiona. Reflexiona sobre cómo harán para llevar una vida medianamente normal cuando, en realidad, están pasando por uno de los peores momentos de su vida.

En mi etapa estudiantil he empezado a ser más observadora, pues la vida cambia un poco, se sale más de noche, se empiezan a formar grupos afines a tu personalidad… Y eres capaz de reconocer qué tipo de persona no se asemeja a tu personalidad. Por las noches no se mueve solo alcohol, copas, música y bailes, sino también drogas. Y la persona que menos esperas, ha caído en ese consumo que ya no es capaz de controlar. Por suerte, no he presenciado un consumo anormal de sustancias cerca de mí, y doy gracias por no ser partícipe de lo que sucede en los rincones de las discotecas. Sin embargo, no me ha sido posible evitar el mal cuerpo cuando me cuentan situaciones conocidas sobre drogas.

Habrá personas que sepan de cerca de qué se trata esta lucha, y otras que deben agradecer estar alejadas de situaciones de este calibre. Sea cual sea el motivo, la lucha no para. Porque, ¿lo peor de todo? Que este consumo no deja crecer. Entre 1995 y 2022, ha aumentado entre un 5% y un 20% en la población de entre 15 y 64 años. Para combatirlo, Cáritas Salamanca ofrece una intervención terapéutica a personas con problemas de adicción y a sus familiares a través de 3 ejes: El Programa de Prevención Indicada Lazarillo (para adolescentes que se han iniciado en el consumo), el Servicio Ambulatorio (ofreciendo atención sanitaria y psicosocial) y el Centro de Día de atención integral (para personas que quieren rehabilitarse e incorporarse a la sociedad).

Además, Cáritas ha celebrado el Día Internacional contra el Uso y el Tráfico Ilícito de drogas este miércoles 26 y jueves 27 de junio con diferentes actividades en la Plaza de los Bandos y un Círculo de Silencio en Puerta Zamora, para que los ciudadanos hagan conciencia y sean partícipes del apoyo a quienes sufren adicciones.

Nos importa si sufres: nos importa si quieres apoyarnos, y nos importa que nos permitas ayudarte para dejar atrás este drama. Hagamos visible esta lacra y reintegremos a quienes la padecen.