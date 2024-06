Salamanca, Ciudad del Español, participa en Londres en los Talleres para profesorado de ELE

Salamanca, Ciudad del Español participa en Londres en talleres para profesorado de ELE, organizados por la Consejería de Educación de la Embajada Española en Reino Unido e Irlanda y la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. El Instituto Vicente Cañada Blanch, institución educativa internacional, dependiente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte de España, acoge una vez más esta cita, en la que la marca del turismo idiomático de Salamanca forma parte por séptimo año.

Los objetivos de estos talleres son la formación y actualización del profesorado de español de Primaria, Secundaria y de Educación de personas adultas. El programa completo incluye tres rondas de talleres didácticos para elegir, con opciones de talleres generales y específicos para primaria y secundaria. La jornada se completa con una conferencia inaugural, exposición y presentación de materiales didácticos y una ronda de talleres culturales.

El encuentro constituye una excelente oportunidad de disfrutar de intercambios con otros profesores de español, exposición de nuevos recursos, ideas e incluso de acercarse a propuestas culturales y gastronómicas muy interesantes.

Las jornadas cuentan con la presencia del consejero de Educación de la Embajada de España, Fernando Bartolomé Usieto, así como de representantes de la Junta de Castilla y León y otras autoridades educativas.

Los talleres se abrirán con la conferencia ‘Creatividad: crear y hacer crecer espacios creativos en el aula de lengua’, que correrá a cargo de la profesora Judith Rifeser, presidenta de la asociación para el aprendizaje de idiomas National Consortium for Languages Education and Asociation for Language Learning cuyas áreas de especialización incluyen la investigación en la enseñanza de idiomas, la creación cinematográfica y la tecnología digital para fomentar la implicación y el pensamiento crítico, así como la comprensión intercultural.

Se espera que acudan más de 150 profesores de español de primaria, secundaria y educación de personas adultas y el objetivo es dotar a este profesorado de herramientas y técnicas de enseñanza para su clase. Por ello, el programa diseñado abarca diferentes ámbitos, incidiendo en los aspectos culturales y comunicativos de una forma lúdica, en los que participarán ponentes de centros de enseñanza de español de Salamanca con amplia experiencia como Alfredo Pérez Berciano del Colegio Delibes, David San José Martínez de DICE, Jorge Martín Peribáñez de Mester y Joaquín Folgado Casado de Estudio Sampere. Asimismo, habrá un espacio destinado a la promoción de la marca, ubicado en la zona de exposición comercial.

El resto de los talleres que se impartirán en estas jornadas corren a cargo de ponentes con gran experiencia en formación como Javier Ramos Linares, destinado en Edimburgo como asesor técnico de la Consejería de Educación en Reino Unido e Irlanda. Bernadette Clinton, asesora de idiomas y responsable de la implementación del español en todas las escuelas de Hackney (Londres). Cristina Sánchez, docente y jefa del departamento de español y lenguas extranjeras en Reino Unido, y Carmen Santos Maldonado, doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad de Edimburgo.

El español, primera lengua extranjera en Reino Unido

Según los últimos datos recabados por el British Council en 2023, el español es la lengua extranjera preferida por los estudiantes de Bachillerato de Inglaterra por cuarto año consecutivo; el idioma español se consolida como la primera lengua extranjera en los exámenes de acceso a la universidad británica; Destaca, además, el incremento de un 86% desde el año 2005, respecto a la elección del español en el General Certificate of Secondary Education (GCSE), la titulación que acredita el fin de la educación Secundaria obligatoria en Inglaterra.

En este estudio, se ha encuestado a profesores de más de 1.300 centros públicos y privados de primaria, secundaria e independientes de toda Inglaterra y los resultados manifiestan que la enseñanza de idiomas es fundamental en el contexto educativo del país, así como la necesidad de promover la diversidad lingüística, fomentar la colaboración internacional y ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aprender una amplia variedad de idiomas para prepararlos de manera efectiva para un mundo globalizado y multicultural.

Este escenario tan favorable en un mercado destacado como el británico, reafirma las acciones promocionales de Salamanca, Ciudad del Español en el Reino Unido, siendo esta una de las citas más destacadas en este mercado.