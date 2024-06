Startup OLÉ triunfa en su edición más veraniega celebrada en Marbella

La sede de Andalucía Lab acogió del 26 al 28 de junio de 2024 la primera edición de Startup OLÉ Marbella ‘24, el nuevo evento de emprendimiento e innovación tecnológica que se desarrolló en la localidad malagueña. Esta iniciativa logró conectar emprendedores y startups/scaleups con inversores, corporaciones, administraciones públicas, medios de comunicación y demás agentes del ecosistema internacional, en un entorno propicio para hacer negocios y generar sinergias, con un clima, una cultura y una calidad de vida que no para de atraer emprendedores e inversores de todo el mundo.

Para ello, Startup OLÉ Marbella incluyó, entre otros, foros de inversores y corporaciones, sobre ciberseguridad (CIBER-SHUBE), de aceleradoras, de administraciones públicas, de medios de comunicación, de universidades y un hackathon, entre otros. También contó con contenidos exclusivos con grandes ponentes en mesas redondas y charlas plenarias, feria de startups, competición de pitch, rondas de negocio y actividades de networking incluyendo cócteles, convirtiendo a Marbella estos días en el epicentro del emprendimiento y la inversión al más alto nivel. En total, el evento reunió a cerca de 1.000 asistentes, unos 250 ponentes, más de 100 startups y más de 50 inversores/corporaciones.

La primera edición de esta feria contó con el respaldo y participación de corporaciones e inversores como Iberdrola, Enagás, Oracle, la Bolsa (BME), la Fundación ONCE, Talgo, RTVE, Global Super Angels Club, K-fund, Encomenda Smart Capital, GED Conexo Ventures, Unirisco, Core Angels, Pinama Inversiones, Punch Capital, Runway Investments, Bewater & Indexa, Keiretsu Forum, Eoniq.fund, Startup Investor Accelerator, Salamanca Tech, Martram Ventures, Blast Spain, Across Legal, Mana Tech, Black Horizon, Banc, Stalobut, Anywr o Bcombinator, entre otros.

En cuanto a las instituciones públicas, Startup OLÉ Marbella recibió el apoyo rotundo de las principales entidades que apoyan al ecosistema, entre ellas la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Marbella, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), CDTI, Enisa, ICO AXIS, la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento de Salamanca, Andalucía Lab, la Comunidad de Madrid o la Universidad de Jaén.

Además, participaron increíbles ponentes de carácter internacional como, por ejemplo, Andreas Mihalovits, cofundador de Global Super Angels Club; Francisco Marín, Partner de GED Conexo Ventures; Borja Cabezón, CEO de Enisa; Ángeles Múñoz, alcaldesa de Marbella; Ramón Herrera de las Heras, secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía; Pilar Carrato, CFO de CDTI; Javier Artiach, fundador y Partner de GED Conexo Ventures; Pedro José Martínez, concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud del Ayuntamiento de Salamanca; Javier González Navarro, director general de Fomento del Emprendimiento y Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; Carlos Blanco, cofundador y Managing Partner de Encomenda Smart Capital; Ronny Eriksson, inversor de New Nordic Way; Kira Negron, CEO de Saudí Business Council; Juanjo Mostazo, Business Angel & Venture Partner de K Fund; Christian Rasmusson, CEO de The Pool Marbella; Mercedes Storch, gestora de inversiones de ICO AXIS; René de Jong, propietario de Runway Investments SL y Ali Parandeh, mentor de startups, entre otros. Emilio Corchado, CEO y fundador de Startup OLÉ, actuó como maestro de ceremonias del evento.

Todos estos ponentes abordaron temáticas como el papel de las aceleradoras en el éxito de las startups; las tendencias en la Inversión de Business Angels; las corporaciones como impulsores de startups; las oportunidades actuales para los inversores; la colaboración entre el sector público y privado; las claves del éxito para el crecimiento de los emprendedores; la labor de los parques científicos y las universidades en el ecosistema; el papel de los medios de comunicación en la difusión de ideas y proyectos innovadores; las oportunidades que presenta el ecosistema de Arabia Saudí; el impacto de las nuevas tecnologías, como la ciberseguridad y la inteligencia artificial, en el panorama actual o la digitalización del mundo rural.

Además, se celebró una competición de pitch, en la que EDTEK se alzó como gran ganadora de esta competición; COBIOMIC y PROSFY quedaron segunda y tercera, respectivamente. Estas tres startups ganadoras recibieron tickets para participar en un evento europeo por confirmar de la mano de CIBER-SHUBE; entrevistas en los programas de radio Startup OLÉ, de ámbito nacional, y Radio Startup OLÉ Iberoamérica, de ámbito internacional; y tickets de acceso y stand gratuito para Startup OLÉ Salamanca ‘24, que se celebra del 8 al 10 de octubre, y Startup OLÉ Miami ‘25, que tendrá lugar del 24 al 25 de marzo.. La primera clasificada también recibió pase directo a las competiciones de pitch de Startup OLÉ Salamanca y Startup OLÉ Miami ‘25. Además, la iniciativa ‘BIODAIVERSE’, de Jesús Sancho, ganó el pitch de estudiantes, recibiendo acceso gratuito y el pase directo al pitch de estudiantes que se celebrará en Startup OLÉ Salamanca ‘24. Cabe destacar que, durante el evento, la startup FastStreaming, primera startup certificada por ENISA de la Costa del Sol, logró un caso de éxito firmando con el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande un acuerdo para la Digitalización de los Pueblos de Málaga.

Proyectos estratégicos de INCIBE

INCIBE tiene como misión particular el impulso de las capacidades en ciberseguridad de la sociedad y la economía en general a través de un programa que persigue la promoción y generación del conocimiento y la transferencia del mismo al sector productivo, especialmente estableciendo sinergias entre los ámbitos sociales y económicos de la ciberseguridad. Para desarrollar este propósito se lanzó en 2018 el programa de ayudas para la excelencia de los equipos de investigación avanzada en ciberseguridad. En 2022, en concreto el pasado 5 de diciembre, para dar continuidad a esta estrategia se publicó la invitación pública para la colaboración en la promoción de Proyectos Estratégicos de Ciberseguridad en España.

Estas iniciativas se engloban dentro del Programa Global de Innovación en Seguridad, contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través del Componente 15. Inversión 7 Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de ciudadanos, pymes y profesionales e impulso del sector.

Los proyectos estratégicos son una forma de aportar soluciones concretas a algunos de los mayores desafíos científicos y tecnológicos de nuestra sociedad y economía. Están destinados a impulsar la aplicación de los resultados de la investigación y la innovación, combinando nuevas formas de gobernanza y colaboración, así como involucrando a la ciudadanía y al tejido productivo y social.

Más información en: https://startupolemarbella.eu/