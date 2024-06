Lo que yo espero de un partido político

Comprendo que un partido político quiera gobernar, pero debe cumplir varias condiciones.

1. Que el presidente y sus ministros tengan buena formación y hayan demostrado su capacidad profesional y de gestión. Cuando no es así, es difícil evitar la tentación de aferrarse al pesebre e improvisar lo que debería ser su trabajo.

2. Que prioricen gobernar bien, desde su programa, escrito y explicado a los votantes, antes de las elecciones, sin decisiones importantes silenciadas y no explicadas.

Cambiar lo prometido a los votantes para gobernar, descalifica a un partido.

3. Gobernar para todos los ciudadanos sin priorizar a las autonomías que los votan o a sus militantes o familiares.

4. Ser un ejemplo para los ciudadanos en el parlamento y en sus actividad pública, tratando con respeto a los adversarios. Nos representan a todos los ciudadanos.

5. Contestar a las preguntas que les hacen, tanto en el parlamento como a los periodistas. O dar las razones que justifiquen su falta de respuesta.

6. Respetar a todas las instituciones y los roles que reconoce la Constitución Democrática, en lugar de obviarlos.

7. Hacer del Congreso un lugar de dialogo y discusiones, con actitud de llegar a acuerdos y, en todo caso, no recurrir, salvo muy excepcionalmente, a los Decretos.

8. La ética ciudadana y muy especialmente la de los políticos es esencial para todos lo que tienen poder. Mentir, engañar, insultar, inventar relatos sabiendo que no son ciertos, no escuchar al adversario, ser corrupto, etc., debería descalificar a quien lo hace.

9. Personalmente, como todo elector, prefiero que gobiernen quienes voto, pero si no cumplen estas condiciones, en la siguiente votación, voto contra el partido que había votado.

Votar contra alguien me incomoda, fastidia y cabrea, pero, cuando los gobernantes no se merecen el voto dado, la democracia nos permite cambiar de gobernantes.

La democracia es un mal menor (significa que, a veces, el mal puede ser grande).

¿Cuántos gobiernos llamados democráticos pervierten la democracia?

El listado lo dejo en sus manos.