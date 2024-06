Hay muchas clases de tener vergüenza: según consta en la RAE, las definiciones son varias, (pueden ustedes comprobarlo), pero entre todas ellas hay una que designa – lo que se siente por lo que hacen o dicen otros-, y es precisamente está – la vergüenza ajena- la que a muchos nos viene dando prácticamente a diario, por las cosas, los personajes, las declaraciones, las actuaciones , decisiones etctera que imperan en este País, y son expuestas, sobre todos por aquellos que blasonan tener el poder y responsabilidad, entre los que sobresalen evidentemente un buen número de nuestros políticos, aunque no escapan de dicha mala práctica tribunas, TV/s, y otros medios de comunicación, según la bandera que defiendan. Uno les escucha, presta atención, y se pregunta: ¿cómo muchos de ellos han llegado hasta aquí?, sin un gramo de vergüenza, y pienso sinceramente, si apenas la conocen, si la han tenido alguna vez, incluso uno duda de, si saben cómo se escribe.

Llevamos varios años, (ahora agravados, por esta condena a que nos somete la corrupción), que todos los dirigentes políticos, de cualquier signo ideológico o condición deben de haber perdido el norte, el juicio, el sentido común y como no; la vergüenza. Además todo esto, se ha trasladado al pueblo, a la ciudadanía, incluso a todos los estamentos que deberían mantener el orden, el respeto, la justicia, el sosiego el talante y el equilibrio para que todo este cumulo de situaciones y frentes por los que estamos pasando, no se desbarranque. Y lamentablemente, hoy con todos los medios disponibles, no lo estamos consiguiendo, y aún peor, viendo lo que nos rodea, se empieza a sentir el “sálvese quien pueda”, ¡cuando se llega a estos términos, es que lamentablemente estamos perdidos. ¡No: no se trata de cosas de un viejo cascarrabias, tufiñas, y agorero. Pero cansados están los ojos de ver desfilar, un mundo lleno de no pocas barbaridades, injusticias y descalabros en esta España nuestra que nos duele, y que tuvimos que soportar y sufrir, para que nuestros hijos y nietos fueran mejores que nosotros.

Quiero decir con esto, que desde el Congreso de los Diputados, la sede del parlamento, donde estás integradas todas las ideas, y corrientes de una y otra condición, han perdido también la vergüenza, y el tono, la agresividad, el desplante, la mala educación, se dan cita cada día, donde incluso, se contesta con palabras groseras, zafias, estrafalarias, donde las mismas son lanzadas con odio, contra el adversario político, tratando de ridiculizar con sus verborreas insulsas, huérfanas de contenido y razón, de forma pueril y desorbitada acusaciones donde en ocasiones la provocación y cursilería, no se fundamenta con el tema a tratar… Usan ustedes, un vocabulario desagradable, confuso atiborrado de repeticiones y obviedades, que ponen de manifiesto la catadura moral, la falta de vergüenza, convirtiendo el “honor de sus señorías”, en unos representantes mediocres, mostrencos y “ganapanes”, pervirtiendo al hemiciclo; no en un Parlamento acalorado, si quieren en defensa de las ideas, de las mejoras laborales, de las capacidades, o controversias económicas y sociales, sino, en un atrofiada y vocinglera lonja.

Tal como digo al principio, tampoco escapan las comunidades, ayuntamientos, tribunas tertulias, centros vecinales, y la calle, inducida por sus gestos y declaraciones a una inusitada violencia, en la búsqueda de una libertad, de una expresión, de unas manifestaciones desbocadas, que ponen en solfa la democracia, y así, todos nos cargamos de razones, de nuestra única verdad, de la justicia que nos conviene a cada cual, quien está equivocado etcétera, todo bajo el signo de la aspereza, del griterío, de las impresiones, sin tener en cuenta las consideraciones o ideas que puedan ofrecerse desde otros foros, o desde la misma participación por diferentes cauces. No… no, esto de saber escuchar, no vende, no quieren saber nada de lo que puedan ofrecer los demás, aunque sea, sin otro afán, más que hacerles partícipes de las ideas. ¡…Son unos “Burros”, donde brilla por su ausencia el talento, las ideas, el ingenio y la gestión!... Y en esas estamos, que no queda sosiego ni se transmite confianza, y con ello se espolea a los violentos, con las agresiones verbales que azuzan desde los atriles, los “politiquillos” de medio pelo, y donde los voceros de los medios se encargan de ser de ser, el altavoz que alienta el desorden. Es decir que carecen de vergüenza.-Salvo las excepciones naturalmente- que sabemos que las hay... O eso creo yo… Tú

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerías