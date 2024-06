El Ayuntamiento pone en marcha un crédito de 690.000 euros para reformar las pistas de atletismo, la nueva pista de pádel y los Presupuestos Participativos

El Ayuntamiento de Peñaranda recurrirá a una operación de crédito, determinada en un anexo de inversiones recogido en los Presupuestos 2024, destinada la creación de una pista de pádel cerrada, la renovación de las pistas de atletismo y los Presupuestos Participativos de este año, cuantía que se sitúa en los 690.000 euros.

Tal y como detallaba la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, en la sesión de Pleno celebrada en la noche de este miércoles, “se trata de llevar a cabo mejoras en las infraestructuras y servicios de la ciudad que redundan en la mejora del bienestar de los ciudadanos, por lo que, tal y como explicamos en los presupuestos, recurrimos a una operación de préstamo, en la modalidad de póliza de crédito, que se ira retirando a medida que se realicen las certificaciones oportunas en los diferentes proyectos que vamos a llevar a cabo” y añadía que “vamos a ello ya que la salud económica del Ayuntamiento lo permite sin riesgos”.

Esta situación planteada obtenía el apoyo de Peñaranda en Común, ensalzando la situación economica que presenta el Consistorio pero que, tal y como explicaba su portavoz, Ángel Tejeda, “pediría que esta importante inversión en materia deportiva y sus infraestructuras se realice mirando al futuro, ejecutándose con calidad para que puedan perdurar en el tiempo. Valoramos muy positivamente que se realicen este tipo de inversiones tan importantes y que ofrecen mayor bienestar a los vecinos”.

Eva López, portavoz del Grupo Popular, mostraba su abstención en el voto y subrayaba la renovación de las pistas de atletismo, de las que asegura “se hicieron en su momento sin una buena gestión y durante esta última década apenas se ha podido usar por su estado. Nos han comentado que hay varios presupuestos y proyectos para ello, esperamos que se haga pensando en que perdure en el tiempo” y asegura que “este crédito cumple con los objetivos, aunque pensamos que la mejor opción sería un préstamo y no una cuenta de crédito, asi lo aseguran expertos. Hay que tener en cuenta que el contrato tendrá una duración de diez años, lo que hipotecaría a otros equipos de gobierno futuro, por lo que pedimos que se acote a esta legislatura para evitar futuros problemas en otras corporaciones”.

Ávila, en su réplica, aseguraba que “las pistas de atletismo no se hicieron asi por una mala gestión. El campo de fútbol se realizaba en el Plan E y estas fueron construidas por una mejora en el proyecto que incluía la empresa encargada de llevar a cabo los trabajos, algo que se ha visto, no se ejecutaba como debía” y añade que “este crédito le vamos a tratar con toda la prudencia y utilizándolo con cabeza y amortizándolo con cabeza. Queremos al final ofrecer mejores servicios e instalaciones a los vecinos, en eso estamos todos a favor, pero con los ingresos municipales no podríamos hacerlo. Pagaremos como hemos abonado los de otros equipos de gobierno anteriores, siempre con la prudencia que caracteriza a este equipo de gobierno”.