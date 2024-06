Se prevé que Nueva York supere los 64 millones de turistas en 2024, superando las cifras de 2019 por primera vez.

Nueva York, la ciudad que nunca duerme, recibirá una afluencia récord de visitantes en 2024, el último año antes de que la industria de viajes mundial se viera duramente afectada por la pandemia de COVID-19. Conocida por su horizonte icónico, riqueza cultural y opciones de entretenimiento incomparables, esta vibrante metrópolis parece vibrante y preparada para un renacimiento turístico sin precedentes.

Una ciudad atractiva para los españoles y el mundo

Los españoles son uno de los diez grupos nacionales más visitados en Nueva York. Esto no es sorprendente dadas las buenas conexiones aéreas y las atractivas ofertas de vuelos Madrid – Nueva York disponibles. Compañías como Air Europa facilitan los viajes de Madrid a Nueva York con precios competitivos y un gran servicio. Entre los visitantes más frecuentes de la ciudad se encuentran también turistas de Canadá, Gran Bretaña, Brasil, Francia, Alemania, China, Italia, Australia y Japón. La diversidad de nacionalidades refleja el atractivo universal de Nueva York, un destino que ofrece una experiencia diferente para cada tipo de viajero. Revitalización y expansión de la industria hotelera

Para dar cabida a la creciente ola de turistas, Nueva York planea ampliar significativamente la capacidad hotelera. Con la apertura prevista de 10.000 nuevas camas hoteleras en los próximos tres años, el desarrollo subraya la confianza en la recuperación y el crecimiento continuo de la industria del turismo. Entre los nuevos hoteles previstos para abrir en 2024, destacan varios que prometen añadir lujo y confort a la ya diversa oferta de alojamiento de la ciudad. Por ejemplo, Aman New York, ubicado en las históricas Crown Towers en la Quinta Avenida, combina el lujo de la cadena Aman con la energía de Nueva York. Otro proyecto notable es el Ritz-Carlton NoMad, que aportará un toque elegante y único a uno de los barrios más dinámicos y en crecimiento de la ciudad. Además, Six Senses New York, ubicado en el nuevo desarrollo de Hudson Yards, ofrecerá una experiencia de bienestar única en un entorno futurista y sofisticado. Nuevas y nuevas atracciones turísticas.

Atractivos turísticos renovados y emergentes

El producto turístico de Nueva York continúa evolucionando para mantener su posición de liderazgo. La ciudad es conocida no sólo por su arquitectura clásica, como la Estatua de la Libertad, el Empire State Building y Central Park, sino también por sus nuevas atracciones y su continuo desarrollo. El revitalizado Museo de Arte Moderno (MoMA) completó recientemente una ampliación que ofrece a los visitantes una experiencia artística ampliada y actualizada. Por otro lado, el parque flotante "Island" sobre el río Hudson proporciona una innovadora zona verde en el corazón de la ciudad. Times Square continúa atrayendo visitantes con sus luces deslumbrantes y su atmósfera emocionante, mientras que el distrito financiero, hogar del One World Trade Center y el Museo y Memorial del 11 de septiembre, ofrece una visión de la resistencia y la historia reciente de la ciudad. Actividades y cultura en la ciudad que nunca duerme

La ciudad de Nueva York es un lugar cultural, deportivo y de entretenimiento que atrae a millones de visitantes cada año. Las producciones musicales de Broadway son conocidas en todo el mundo y siguen siendo un gran atractivo. Además, la ciudad alberga festivales de cine, desfiles y los eventos deportivos más populares, por ejemplo, en Estados Unidos. Juegos abiertos y de la NBA, así como conciertos y exposiciones de artistas de renombre mundial. Cada barrio de Nueva York tiene su propio carácter y personalidad, contribuyendo a la diversidad cultural de la ciudad. Desde los restaurantes y bares de Williamsburg, Brooklyn hasta las galerías de arte de Chelsea y los mercados de alimentos de Queens, hay algo para todos los gustos y presupuestos. 2024 será el año antes y después

Se espera que 2024 sea un año récord para el turismo en Nueva York. Con un número de visitantes que se espera supere los 64 millones, la ciudad está lista para recibir y sorprender a los visitantes con su combinación única de atracciones clásicas y nuevas experiencias. Españoles y turistas de todo el mundo encontrarán en Nueva York un destino lleno de oportunidades para explorar, disfrutar y pasar momentos inolvidables. La ampliación de los servicios hoteleros y el continuo desarrollo de los atractivos turísticos aseguran que Nueva York seguirá siendo un destino de referencia mundial. Para aquellos que estéis planeando un viaje, ahora es un buen momento para aprovechar estas ofertas de vuelos entre Madrid y Nueva York.