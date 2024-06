Míster Salamanca 2024: “Es un reto personal al que llego con mucha ilusión, con ganas de demostrarlo todo”

Pablo Gallego es el salmantino elegido para representar a la provincia en el certamen de Míster International Spain 2024, que se celebrará el próximo mes de septiembre en Tenerife.

Natural de Salamanca, concretamente de Garrido, es un joven de 22 años que en la actualidad está opositando al Cuerpo Nacional. A unos meses de su celebración, Pablo ha visitado las instalaciones de SALAMANCArtv AL DÍA, donde nos ha explicado cómo es y cómo afronta este reto.

“Contactaron conmigo y me propusieron representar a Salamanca. Hablé con mis familiares, con mis amigos y todo estuvimos de acuerdo en ir hacia adelante”, explica.

En el pasado había tenido alguna relación con el mundo de la belleza y el modelaje, pero es la primera vez que se enfrenta a un certamen de esta categoría. “Lo afronto con muchísima ilusión, creo que ir a estos certámenes, salir fuera de tu provincia, representando a tu propia provincia al final es una responsabilidad”, confiesa.

“La gente de fuera es la única referencia que tiene de tu ciudad. Eres tú, la imagen de tu ciudad, entonces, tus actos, tu forma de ser, al final, quieras que no, indirectamente, la gente lo va a asociar con tu ciudad”.

Su entorno le apoya en todo, algún fundamental para Pablo. “Todos estamos de acuerdo y también es una buena oportunidad para darse a conocer, al final nunca sabes lo que puede salir con esta oportunidad”, asegura.

En la actualidad, y para este certamen, las redes sociales juegan un papel muy protagonista. “La difusión, todo lo que sea darte a conocer a la gente y que la gente te conozca, pues es bueno”, asegura. Por ello, para este certamen cree que su sonrisa es un punto fuerte, pero “al final el físico es lo que la gente, pero yo creo que realmente tampoco es lo más importante. Tu personalidad, tu manera de estar en cada momento, también es fundamental. Al final hablamos de la belleza, que a uno le puede gustar una cosa y otra, entonces, ¿hasta qué punto uno es más guapo que otro? Es algo muy subjetivo”.

Para prepararse se ha puesto en contacto con representantes salmantinos de otros años. “Al final en Salamanca todo el mundo se conoce. He hablado con otros chicos que me han contado sus experiencias y me han dado algunos consejos”, confiesa.

EL VÍDEO