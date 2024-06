Todo lo que quieren saber los salmantinos sobre la nueva Zona de Bajas Emisiones

¿Qué es la Zona de Bajas Emisiones y que restricciones contempla?

La UE obliga a las ciudades mayores de 50.000 habitantes a crear una ZBE con ayuda de los fondos europeos. Salamanca lo ha aprovechado para modernizar su almendra central, pero sin necesidad de aplicar restricciones severas dada la buena calidad del aire de la ciudad. La ordenanza que la regula ha entrado en vigor en junio y mantiene las mismas restricciones que hasta ahora en la zona peatonal (ZB1) y no aplica ninguna hasta 2029 en la ZB2. Eso sí, los residentes de ambas zonas nunca estarán afectados ni se verán obligados a cambiar de vehículo.

¿Qué cambia con respecto a la situación actual?

Con su entrada en vigor, comienzan funcionar los lectores de matricula que controlan los accesos a las zonas peatonales. La única diferencia que hay es el método utilizado para controlar la entrada a esa zona, aunque se ha establecido un periodo de adaptación de seis meses a este nuevo sistema y no se comenzará a sancionar antes de 2025

¿Podré acceder a las calles peatonales en coche?

Sí. Todos aquellos que necesiten acceder por una causa justificada pueden seguir haciéndolo, aunque deberán registrase a través de una aplicación especifica que emitirá una autorización para poder entrar a esta zona. En el caso de empadronados en el interior de la zona peatonal que paguen el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en Salamanca no deberán realizar ningún trámite, ya que su alta en el sistema se realizará de manera automática.

¿Cambia algo para los motoristas?

Al ser un vehículo matriculado, estarán sujetos a la misma normativa que, por ejemplo, en el caso de los coches.

Resido en la zona peatonal, ¿tengo que hacer algún trámite para el vehículo?

En el caso de los empadronados en el interior de la zona peatonal que paguen el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en Salamanca no deben realizar ningún trámite, ya que su alta en el sistema se realizará de manera automática. En el caso se residentes no empadronados o propietarios de plazas de garaje que no paguen el impuesto en esa zona, necesitarán realizar el registro a través de la aplicación de forma permanente o temporal, dependiendo de las necesidades.

No vivo en la zona peatonal, pero tengo un garaje en ella ¿Cómo me afecta la ZBE?

Véase la respuesta anterior.

¿Si voy a llevar a mis hijos al colegio podré entrar en la zona peatonal?

Sí, en este caso son los propios colegios los encargados de registrar los datos de los vehículos para que los padres puedan acceder hasta el centro educativo en el horario de la entrada y de la salida y solo durante el periodo escolar.

¿Y si quiero acceder a aparcamientos públicos de la zona peatonal?

En el caso de aparcamientos no será necesario realizar ningún trámite ya que el registro se hará de manera automática cuando se acceda al recinto. Por lo que el registro de entrada en los aparcamientos se volcará de manera automática en el sistema de la ZBE, que justificará ese acceso.

¿Para qué son los lectores de matrícula?

Es el método que se utiliza para controlar los vehículos que accedan a la zona peatonal.

¿Cuál es el calendario de restricciones?

Partiendo de la base de que en la zona peatonal (ZB1) las restricciones serán las mismas que hasta ahora, en la ZB2 no se aplicarán hasta 2029. A partir de ese año no podrán acceder los vehículos con etiqueta B. Desde 2034 no podrán entrar los que tengan etiquetas A y B. Y a partir de 2039 solo podrán acceder los vehículos Cero Emisiones y ECO.