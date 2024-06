Frases tontas de futbolistas

Hay recopilaciones por ahí de frases tontas dichas por ciertos futbolistas. En realidad, me resulta dudoso que se digan frases tan tontas. Y podían ser un invento, todas ellas.

A mí solo me interesan por cuestión de diversión, pero ridiculizar a los personajes no es mi estilo. Por dicha cuestión, no haré un mal uso de los nombres y, simplemente, dejaré ahí el razonamiento y todos nos reiremos de la “tontería”, pero nunca contribuiré a reírnos del “tonto”…

A veces el absurdo, las equivocaciones, como ocurre con las caídas al suelo imprevistas, es imposible retener la risa, no debemos aparentar que somos mal educados.

Veamos entonces los dichos tan “cachondos” que nos alegrarán algún momento de ocio:

· "A medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa"

· "Como todo equipo africano, Jamaica será un rival difícil" (Copa América de 2015).

· "Perdimos porque no ganamos".

· "Cuando éramos niños, a muchos amigos les gustaba el baloncesto y a otros el basket”.

· "Vi al arquero adelantado y se la tiré por arriba, fue un gol de odontología".

· "El fútbol es como el ajedrez, pero sin dardos".

· "Me siento muy bien físicamente, entre otras cosas, gracias a la dieta del nutricionista basada en hidrocarburos".

· "No me importaría perder todos los partidos, siempre y cuando ganemos la Liga".

· "Recibí un golpe en mi tobillo izquierdo. Pero algo me dijo que era mi derecho".

· "Los brasileños son de Sudamérica. Los ucranianos serán más europeos"

· "El equipo juega igual conmigo o sinmigo.