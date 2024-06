Euforia en el recibimiento al Salamanca UDS en el Ayuntamiento con los aficionados celebrando en la Plaza Mayor. Asimismo, Manuel Lovato, el cuerpo técnico, los jugadores y otros trabajadores han disfrutado de la visita habitual al Consistorio tras el ascenso, mientras que Carlos García Carbayo, el alcalde, ha tomado la palabra junto a otros protagonistas del acto.

CARBAYO

"Festejamos acontecimientos de interés y agrado por el ascenso de uno de los equipos más queridos en la ciudad de Salamanca. Nos gusta celebrar los grandes eventos. Ayer la gente saltó al estadio y se llenó la Plaza Mayor. Enhorabuena de parte de la ciudad y de la corporación por este logro que es fruto de mucho trabajo. Hay juventud y ganas. Se han conseguido buenos resultados. Felicidades presidente y señora. También al entrenador, Rafa, el capitán y la plantilla. La ciudad y la afición están contentos. 15.000 personas llenaron el estadio y también hay equipos con afición, por lo que hay hambre de fútbol en Salamanca. Este año nos tocó achicar agua y ahora balones. La afición se quejaba de los empates y el empate nos ha servido para el ascenso. Me ha llegado que se quieren hacer muchas mejoras para que el club ocupe un peldaño muy alto y colaboraremos como con el resgto de la ciudad. Hay que poner mucha ilusión. Dos palos nos pusieron las cosas difíciles y hubo un portero que supo parar un penalti junto al rechace, gracias a eso muchos salmantinos respiraron. Es importante para la salud el tener un buen portero".

LOVATO

"Agradezco al alcalde y los concejales junto al personal del Ayuntamiento por permitirnos estar aquí. Han sido parte de que esto haya funcionado, quiero agradecer a los jugadores, cuerpo técnico, utillero, doctor, delegados y a todos los que han hecho que esto haya sido... pf, estoy nervioso. Nos ha salido bien y sin ellos no estaríamos aquí. Han sido años difíciles desde el ascenso en Compostela. Tuvimos el COVID, los descensos y lo del año fue muy triste porque en un tema de dos horas se echa a perder un año. Lo que no mata, engorda, como dice el dicho. Contra el Sant Andreu confíabamos en una conexión con Dios y se le fue la señal (bromea), pero ayer no nos podía. Ya estamos aquí y a ver si el año que viene logramos hacer lo mismo y a ver si podemos ascender a Primera RFEF".

AMARO

"Gracias a todos y sobre todo quiero darle las gracias a Jon porque me ha devuelto a la vida. Sin él, todo el mundo habría estado deseando matarme. El año que viene hay otra temporada y ojalá el año que viene podamos estar aquí otra vez".

Tras la recepción en el Ayuntamiento de Salamanca, los integrantes del equipo han salido al balcón para saludar a los aficionados congregados en la Plaza Mayor y compartir con ellos la felicidad del ascenso.