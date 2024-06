Rafa Dueñas fichará en el Salamanca UDS junto a Nandi: "Lovato me ha transmitido que quiere que supervise todas las áreas del club"

Rafa Dueñas, responsable del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA y a otros medios para hablar de toda la actualidad del club. De hecho, el presidente ha indicado su deseo de "venir a vivir a España".

Sigue en el banquillo: "Fue un buen trabajo de todos y yo estoy dispuesto a ayudar a Manuel en todo lo que me pida. Estaré pendiente del plan que quiere. ¿Primer entrenador? Yo siempre respeto los tiempos y ayudo al club, eso es una realidad. Manuel tiene un plan deportivo y marcará la línea".

Otras funciones: "Manuel me dirá lo que quiere y lo que se necesita. Cuantas menos funciones y más me pueda enfocar en lo que quiero, eso es bueno para mí y Manuel".

Supervisando lo no deportivo: "Claro que va a seguir siendo así. Manuel lo quiere así, ya me lo ha transmitido. Quiere que supervise que todo esté correcto en las diferentes áreas del club".

Plantilla: "Confío mucho en los procesos de los equipos y en los jugadores. Veo competitividad en todos y habrá que retocar un poco, pero debemos darle continuidad y podemos hacer un equipo competitivo".

Fichar él: "Sí, sí, sí. Entre Nandi, yo y los que estemos. ¿Nandi es el director deportivo? Sí, por lo que hemos platicado, sí. Nandi es una persona válida para llevar esto adelante y nos comunicamos bien. Todo está dentro del plan. Claro que tengo potestad para hablar con jugadores. He hablado con unos 20-24 dentro de lo que estamos buscando. Las posiciones que cubrir ya las cerraremos bien. Volvemos a entrenar el 22 de julio".

Campaña de abonados: "¿Si yo participo? Si me lo piden, claro. Sale en dos semanas en teoría y luego ya se dirán fechas para sacar el carnet".

Nuevos trabajadores: "Manuel ha hablado con ellos y ya les dirá sus funciones o lo que tengan que ayudar en el club. Nosotros debemos seguir las reglas que ponga Manuel".

Su mala fama: "No soy tan malo como se dice. Me caen cosas que no me tocan porque yo soy el que estoy siempre en el día a día y en cualquier situación mala la responsabilidad cae en mí. No pasa nada malo y yo hago mi mejor esfuerzo".

Sigue en el club: "La verdad es que entendemos la frustración de la gente por las malas divisiones en las que hemos estado. Ellos se lo dejan todo y van a lugares complicados con nosotros".

Tiene poder en el Salamanca: "Claro que sí, lo que Manuel me marque".