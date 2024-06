Localizados ilesos el espeleólogo salmantino y su compañera perdidos en una cueva

Los dos espeleólogos -una mujer de Valladolid y un varón de Salamanca- que se encontraban desparecidos desde este domingo en una cueva de Soba (Cantabria) han sido localizados ilesos en el interior de la cavidad, según han informado fuentes del Gobierno de Cantabria.

Los equipos de rescate estaban buscando dentro y fuera de la cueva Garma Ciega-Sima del Sombrero, en Soba, también por aire, a los dos espeleólogos de Castilla y León perdidos desde el sábado al mediodía, porque no se descarta que pudieran haber salido de la misma por ciertos "indicios", concretamente ramas dobladas, de modo que el Gobierno de Cantabria no ha cerrado ningún escenario de búsqueda.

Se trata de un varón de Salamanca y de su pareja, que trabaja como docente en un centro educativo de la ciudad charra, según apuntaba Radio Salamanca (SER).

En total, en estos momentos hay 59 efectivos desplegados para su búsqueda, entre la Unidad Militar de Emergencias (UME), el GREIM de la Guardia Civil, Cruz Roja, agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria, y cuatro técnicos venidos de Castilla y León. En cuanto a medios, se ha activado el helicóptero y también está colaborando uno de Castilla y León, y los drones del Ejecutivo regional, que está valorando activar el Plan de Emergencias de Cantabria, Platercant.

Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Seguridad de Cantabria, Isabel Urritia, que ha indicado que actualmente hay 11 efectivos de rescate en el interior de la cueva en dos misiones diferentes, una de comunicación y la otra de búsqueda de los dos jóvenes que se apuntaron a realizar una actividad promovida por la Fundación Espeleosocorro Cántabro, Esocan, para proporcionar el material de acceso y realizar la travesía de manera autónoma.

En concreto, en la misión 7 trabajan cinco efectivos de la UME y dos del Gobierno de Cantabria de Cruz Roja. Estos últimos han entrado por la zona principal, están en camino de la Sima Sombrero y son los encargados de establecer comunicaciones desde dentro de la cueva hacia fuera así como de las geolocalizaciones.

La otra misión activa, la 8, cuenta con dos efectivos del GREIM y dos espeleosocorristas de Cruz Roja en misión de búsqueda.

Además, por una serie de indicios que se han encontrado fuera de la cueva, unas ramas dobladas, no se descarta que los espeleólogos pudieran haber salido, por lo que se ha activado una misión externa a cueva, por si se hubieran perdido o caído en una torca, un pozo o sima.

Urrutia ha precisado que estas pruebas "nos pueden llevar a concluir que pueden haber salido de la cueva, pero evidentemente no sabemos si las han producido ellos o ha sido un animal" ya que se trata de una zona "difícil" y "alejada del mundo rural". "Pero nosotros no podemos cerrar en ningún momento, ningún escenario", ha subrayado.

Al respecto, ha comentado que los técnicos consideran "muy raro" que no se encontrara a los jóvenes anoche en la vía inicial, si bien en estos momentos se les está buscando en los ramales de la cueva.

"Al no encontrar a estas dos personas en la vía principal, se han abierto todos los escenarios, también que hayan podido salir y haberse perdido por el monte, no tener forma de comunicarse con nosotros. Anoche, había muchísima niebla y si no conocen el monte se pueden haber perdido; no hemos cerrado ningún escenario, ni dentro ni fuera de cueva", ha reiterado.

NO SE AVISÓ AL 112

Por otra parte, la consejera ha corroborado que en el caso de esta cueva es obligatorio notificar al 112 de la entrada a la misma por su "dificultad técnica" y especificar el número de personas, previsión de salida y equipamiento, lo que no se produjo en este caso.

En este sentido, "ahora mismo no sabemos ni qué equipamiento llevaban, si tenían comida, cuántas linternas, porque lo que les puede haber sucedido es que se hayan quedado sin luz. Un espeleólogo experto profesional cuando se queda sin luz lo que hace es pararse en un lugar" ha comentado Urrutia, que ha señalado que el Gobierno ha solicitado esa información a Esocan, y ha subrayado que lo que le "preocupa" no es "si llamaron o no dejaron de llamar: ahora lo único que me preocupa es poder rescatar a estas personas".

BÚSQUEDA

Urrutia ha informado que el Gobierno conoció el domingo, por un aviso al 112 de un amigo, que el sábado al mediodía habían entrado en la cueva dos personas que tenían que haber salido a las 6.00 horas del domingo y que no tenía comunicación con ellos. A las 8.00 horas se activó la pre alerta y a las 13 horas, el protocolo de emergencia y se puso en marcha el Puesto de Mando Avanzado, activándose los medios del Gobierno de Cantabria, incluido el servicio de espeleología que tiene contratado con Cruz Roja.

A las 21.00 horas se avisó a la UME al no obtener pruebas de que podían estar en el lugar que se pensaba.

Actualmente el operativo está en nivel 0 de emergencia y en el escenario 3 del protocolo, con lo que se han empezado a movilizar todos los medios, incluidos de otras comunidades autónomas y otras administraciones.