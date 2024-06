La psicóloga Paula Delgado presenta este lunes en Salamanca 'Esto también es amor. Cómo construir relaciones fuera de la norma'

Relacionados con el amor y la pérdida de peso, la librería Santos Ochoa de Salamanca (Gran Vía, 12, Salamanca) acoge durante esta semana la presentación de las interesantes obras de Paula Delgado y Marián García (Boticaria García). Serán este lunes y jueves, respectivamente, a las 19: horas.

'Esto también es amor'

Paula Delgado presenta 'Esto también es amor. Cómo construir relaciones fuera de la norma' este lunes, 24 de junio

La psicóloga Ppresenta la guía más completa sobre cómo construir relaciones fuera de la norma y nos proporciona recursos para conocernos mejor y crear relaciones sanas.

El amor puede con todo. Seguro que alguna vez has escuchado esta frase, pero casi nunca acierta, ¿no? Quizá se debe a que la idea de amor romántico que nos han inculcado no va acorde contigo. Pero no te preocupes, el problema no está en ti.

El amor está en todas partes y no se limita a una pareja cishetero. Las relaciones afectivas también pueden encontrarse en la familia, en los amigos, en una relación poliamorosa… Y aunque mucho de lo que nos hayan enseñado sobre el amor esté mal, todavía podemos aprender a construir un espacio seguro para querer y ser queridas. Pero ¿cómo?

Este libro será tu guía y te proporcionará recursos para conocerte mejor, crear relaciones sanas y entender que el amor es un abanico amplio de diversas posibilidades.

Paula Delgado Corcobado nació en Madrid y es psicóloga especializada en criminología forense. Es también activista en redes sociales y cofundadora del colectivo Poliamor Salamanca, donde realiza talleres sobre feminismo y relaciones sanas.Tiene un gabinete de psicología online llamado Metamor, donde también imparte talleres sobre poliamor. En Instagram es conocida como @paula.psychology

'Tu cerebro tiene hambre'

Boticaria García presenta 'Tu cerebro tiene hambre. Cinco grandes cambios que te ayudarán a perder grasa y ganar salud' este jueves, 27 de junio

¿Qué podemos hacer frente al hambre emocional? ¿Cuáles son las estrategias que funcionan realmente para perder grasa? ¿Es más importante la dieta o el ejercicio? ¿Son para mí los medicamentos para la obesidad que triunfan en TikTok? ¿Podemos desafiar a nuestros genes o nos tenemos que conformar con el michelín que traemos de serie? Este es el libro definitivo que te dará respuesta a estas y otras muchas preguntas relacionadas con el adelgazamiento.

La doctora Marián García (Boticaria García) afronta el gran reto de acabar con los mitos y prejuicios acerca del sobrepeso y la obesidad. Ha llegado el momento de dejar de echarle toda la culpa a la falta de voluntad. No eres tú, los verdaderos responsables de que perder peso a veces parezca misión imposible son tus adipocitos inflamados, tu microbiota revolucionada, tus músculos tristes, tu cerebro hambriento, tus genes ahorradores o el dichoso cortisol.

'Tu cerebro tiene hambre' aborda la pérdida de peso desde un punto de vista divulgativo y divertido, recurriendo a los mejores endocrinos del país y a los últimos estudios científicos internacionales. Y todo con el estilo que la caracteriza, poniendo el humor al servicio de la evidencia científica más rigurosa.

Marián García (@boticariagarcia) es doctora en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y Optometría. Empezó a ejercer en una farmacia rural en Cuenca, desde donde, gracias a internet y las redes sociales, dio el salto a los platós de televisión. Cansada de escuchar entre sus clientes la cantinela de «He leído en internet que…», comprendió que la única forma de luchar contra el doctor Google era unirse a él, así que abrió un blog para explicar cuestiones relacionadas con nutrición y salud. Tras doce años dedicada a la divulgación, hoy son más de medio millón las personas que siguen a diario sus consejos a través de las redes sociales. Compagina esta labor con distintas colaboraciones en radio, prensa y televisión (Antena 3, La Sexta, El Mundo…), lo que le ha valido, entre otros, el Premio Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), otorgado por el Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.