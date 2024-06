Los héroes del ascenso en el Salamanca UDS, al habla: Jehu, Dueñas, Amaro, Benito, Jon, Álvarito...

Los héroes del ascenso en el Salamanca UDS tras seis años de disgustos han mostrado su felicidad a pie de campo, ya que diferentes miembros del club han atendido a SALAMANCArtv AL DÍA al cumplir el objetivo de ascender de categoría en el Helmántico.

JEHU

"La verdad que ha sido muy sufrido, creo que como club llevábamos mucho tiempo sin poder celebrar algo. Han hecho un trabajo increíble 12 meses para llegar al día de hoy. Hay que darle mucho valor a las formas y sobre todo por el 2024. Pienso en mis hijos, en mi mujer o en mis padres que están siempre pendientes. ¿Lovato dice que sigo? Pues agradecder y entender que es mucha responsabilidad, creo que hoy hemos subido un escalón en el lugar en el que merece. Queda mucho camino por delante".

DUEÑAS

"Estoy muy feliz y me encanta ver a la gente así, eso es lo mejor. La afición y los jugadores se lo merecían. Amaro o Benito son símbolos del equipo y al final lo lograron. He sufrido más de lo debido, pero estos partidos son así. Estoy muy emocionado y claro que puedo llorar porque es un trabajo de todos. Hemos visto con el estadio casi lleno y no me importa lo que me digan porque entiendo la frustración de la afición. Es difícil sufrir tanto como ellos. Lovato seguirá mandando y es el dueño. Él tomará las decisiones porque es el dueño. ¿Cambio de gestión? Yo pienso que es mejorar la gestión mucho. ¿Meter a más gente? Puede ser, lo decide Manuel. Solo decido cuando las cosas salen mal (ríe). Queremos mantener el bloque y es la idea del club. Dimos varios años de contrato y me gusta seguir con los procesos de todo. Yo sigo, claro. Yo quiero entrenar en la cancha. Tenemos que ayudarnos en cualquier labor. ¿Primer entrenador? Respeto los procesos y Manuel decidirá en todos los sentidos. Mañana a las 9:00 horas planeramos lo que sigue y Jehu se merece la renovación. Me gustaría volver a lo de hoy la temporada que viene".

AMARO

"Ha sido un sufrimiento, pero se ha conseguido el objetivo. Mucha gente no creía en nosotros y ya dije que os íbamos a dar en los morros (bromea). ¿Un penalti? Lo hecho yo, dilo, dilo. Nos ha faltado fluidez en el juego, me ha tapado el pase y se ha ido de mí. Gracias a Dios, Jon lo ha parado. Tengo mucha personalidad y no me afecta eso en un partido tan importante a mis 32 años. ¿Seguir? Tengo contrato, así que sigo salvo que me echen. Es un lujo vivir estos momentos con 15.000 personas. Jehu ha cumplido el objetivo y debe seguir.

BENITO

"Ha sido muy larga y se ha notado al final, pero gracias al apoyo hemos sacado fuerzas. Sabe a gloria después de dos años de desgracias y nos llevamos una alegría grande. Voy a dormir bien. ¡Vaya centenario, eh, hostias... pero ha quedado de puta madre! Me daba miedo por si era gafe, aunque me alegro por la gente. ¿Si sigo? Me quedo segurísimo salvo que me despidan, pero no creo que eso pase. Podemos pelear en Segunda Federación, aunque el objetivo no debe ser para volvernos locos porque venimos de Tercera. Todo esto va para mi familia, pero también para los María, Sátur, Lozano...".

ÁLVARITO

"Ha costado muchísimo. Son 11 meses y como si hubieran sido dos temporadas por los altibajos, igual que siempre en el Salamanca. Por fin hay un final feliz. Esto sabe muy bien porque me acuerdo que el año pasado te dije que si manteníamos el bloque sí que subiríamos. En playoff sabe mejor. Ojalá que siga, yo quiero seguir".

JON

"Lo importante era ascender. Todos hemos tenido presente el 4 junio de hace un año. Esta vez la moneda ha salido cara. Creo que esto estaba escrito así y que este domingo iba a ser el día del Salamanca. Es épico".