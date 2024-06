Fede Blázquez: "Manuel Lovato es el dueño y tiene la última palabra. Se necesita que haya más gente trabajando en el club"

Fede Blázquez, aficionado y streamer del Salamanca UDS, ha hablado por primera vez después de los rumores de que podría empezar a ayudar al club el curso que viene tras el ascenso en el Helmántico. Sin embargo, Manuel Lovato ha asegurado que "el término de cambio de gestión no es acertado" y que quiere "gente que venga y ayude". Él es uno de ellos.

Salto a la fama: "Soy una persona de la grada de toda la vida y solo quiero ayudar para que el Salamanca vaya mejor de la mano de Manuel Lovato. La idea es mejorar y no tocar lo que funciona".

Cambio de gestión: "Hoy estamos de celebración y Manuel Lovato tiene una predisposición clara a levantar esto. Había que dar este paso y se darán otros para que vaya a mejor. Salamanca es de la Unión".

Entrar a ayudar: "La forma da un poco igual. Al club entrará gente que le quiere para mejorar con la gente que ya hay".

Lovato y Dueñas siguen: "No es una cuestión de personas, hay mucha gente en el club. La gente que ayude será para mejorar, ya sé que se ha hablado mucho... pero la idea es que haya un punto de inflexión".

No es el mejor término de cambio de gestión: "Esto es un proceso y yo no quería decir nada. Manuel Lovato es el dueño y quiere sacar esto adelante. Quiere contar con gente de Salamanca que ame al club y se necesita que haya más gente trabajando. ¿La última palabra? Manuel Lovato tiene la última palabra porque es el dueño. Yo nunca he hablado y no he jugado a juegos de trileros, no sé quién lo habrá hecho".

Poner el dinero: "Manuel Lovato siempre lo ha puesto y no se le puede decir nada. ¿Una ayuda extra? Seguro que uniendo fuerzas con empresas e instituciones se puede".