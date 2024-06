¡¡¡¡El Salamanca UDS sale del infierno y asciende a Segunda Federación en un Helmántico abarrotado!!!! (0-0)

¡¡¡Por fin!!! Seis años después de subir en Compostela a la antigua Segunda B, el Salamanca UDS ha vuelto a vivir otra enorme alegría con su ascenso a Segunda Federación para salir del infierno y acabar con un lustro catastrófico en todos los sentidos (0-0). Además, los blanquinegros han cumplido con el objetivo marcado en un Helmántico abarrotado con alrededor de 15.000 personas - delimitadopor motivos de seguridad- gracias a que han hecho bueno el 0-1 en Barreiro ante el Celta C - Gran Peña.

En un 23 de junio que quedará para la historia, la afición ha creado un ambiente de gala y ha 'metido' el primer tanto de la cálida tarde con un recibimiento de época al bus en la carretera de Zamora, mientras que luego ha alentado a los suyos desde el calentamiento para que salieran como posesos al campo en busca de la meta del año. Asimismo, Jehu ha apostado por una alineación que ya todo el mundo se conoce de carrerilla al salir con Jon en portería; defensa para Miguelito, Amaro, Mati y Souley; doble pivote el centenario Diego Benito y Cristeto; Caramelo y Álvarito en las bandas; arriba, la dupla Espina - Fassani.

TIFO Y MOSAICO

Con todo ello, el colegiado Rodrigo Sánchez Murcia ha decretado el inicio del choque con su silbato y el público, que ha lucido un mosaico en Tribuna y Fondo Sur bajo el lema '1923' y 'Volvió vuestra peor pesadilla', ha jaleado a los locales, que rápidamente han demostrado que no querían vivir un Sant Andreu 2.0 y han pretendido evitar disgustos al cortar por lo sano. Sin embargo, el Salamanca UDS ha salido con calma y Óscar Gil ha firmado la primera ocasión con un remate que se le ha ido alto.

Entre tanto, Cristeto ha replicado con un centro hacia Fassani, que no ha llegado a cabecear, y el balón se ha envenenado hasta acabar lamiendo el palo derecho de la meta gallega. Sin embargo, poco más que contar en una primera hora en la que la salsa la ha puesto el público porque solo una reclamación por un posible penalti por mano a un chut de Caramelo ha llamado la atención en el verde.

A partir de la pausa para la hidratación, Espina se ha llevado un serio costalazo en la espalda y Javi Navas ha calentado, aunque el atacante ha podido continuar y Vila ha realizado una bonita parada a la escuadra a un golpeo poderoso de Álvarito tras un robo de Diego Benito en 3/4 de campo. Por otro lado, una nueva presión asfixiante ha dejado solo a Fassani en el área, pero la zaga le ha encimado y ha pasado la bola a Caramelo, que ha disparado fuera para desesperación de su hinchada en las gradas.

AMARO FALLA

Pese a ello, un estrepitoso fallo de Amaro en salida de balón ha culminado en un penalti cometido por él mismo y no le ha sacado la roja el árbitro de milagro. Error garrafal al filo del descanso. Óscar Gil ha forzado la pena máxima, ha pateado y Jon Villanueva le ha detenido tanto el penalti como el rechace al levantarse como un coloso. Acojonante el portero. ¡Vaya manera de salvar el desastre del capitán! Por último, en el añadido, Fassani ha errado un tiro y el 0-0 ha reinado en el inoperante marcador del estadio de la carretera de Zamora.

Con el paso por los vestuarios, Jehu ha debido darle una seria charla a sus futbolistas por el mal nivel mostrado delante de miles de seguidores sin realizar cambios. Asimismo, una horrorosa salida de Vila no ha desembocado en diana de Caramelo porque no ha confiado en semejante cantada del arquero. Por su parte, Luis Bonilla, ex de la UDS, ha ejecutado un triple cambio en el 62' en busca de la remontada y Javi Navas ha relevado a un Espina KO en el plano físico.

De hecho, nada más salir, Javi Navas ha originado una acción destacada que ha culminado en un tiro blando de Caramelo a las manos de Vila. Mientras tanto, un jugadón de Óscar no ha terminado en el 0-1 por poco para dar un susto de los gordos al Fondo Sur al que ha contestado el Salamanca UDS con dos tiros al palo de Fassani -jugada similar a la de Barreiro- y Álvarito. De locos.

Después de la última pausa para la hidratación, los tocados Fassani y Diego Benito han dejado su sitio a Pablo Fernández y Gustavo. Síntomas de agotamiento en los jugadores, lógico por la tensión y el calor. Además, cabe destacar que Martín Galván -junto a Luis- ha regresado de lesión cuando parecía que se perdería todo el campeonato. En medio de la locura, los nervios, la ilusión y todo lo que ustedes quieran, el Salamanca UDS ha visto la luz al final del túnel con un ascenso a Segunda Federación. Por fin. Se acaba el drama seis años después con invasión de campo incluida. ¡¡Disfruta, Salamanca, que te lo mereces!!

FICHA TÉCNICA

GOLES: No hay.

ÁRBITRO: Rodrigo Sánchez Murcia (colegio murciano). Amarillas para Amaro, Souley, Mati, Javi Navas, Diego Benito; Cantero y Jú.

ESTADIO: Helmántico. Alrededor de 15.000 espectadores.