¡¡Bombazo en el Salamanca UDS!!: Manuel Lovato confirma que no hay cambio de gestión y que Jehu sigue junto a Dueñas tras el ascenso

¡¡¡Bombazo en el Salamanca UDS!!! Manuel Lovato ha confirmado que no hay cambio de gestión y que Jehu sigue junto a Dueñas tras el ascenso, aunque cabe la posibilidad de que haya alternancia entre ellos si el también director general se saca el título de entrenador que necesita para el primer equipo.

Ascenso: "Nos lo merecíamos, pero menudo sufrimiento. El año que viene tenemos que ascender más allá de la gente diga que no".

Cambio de gestión: "¿Vamos a hablar de ese tema hoy? Tenéis mi número y me pueden llamar. El término de cambio de gestión no es acertado, queremos gente que venga y ayude. Buscamos personas que ayuden porque aquí no tenemos nada. Hace meses teníamos planeado meter más gente, pero vimos que lo mejor era planearlo para el año que viene. Hemos ascendido y las cosas no se han hecho tan mal. Queremos contratar gente en diferentes parcelas. Yo sigo aquí y no vendo. No me voy tampoco. Habrá gente que entre a ayudar para tomar decisiones".

Plano económico: "Estamos viendo la forma de ver si la gente que venga trae dinero en patrocinios. Yo siempre he metido dinero y lo seguiré metiendo, eso es lo de menos".

Rafa y Jehu: "Siguen los dos. No sé si habrá cambio de primero a segundo. No lo sé y tenemos que hablarlo. Desconozco si Rafa ya tiene su título o no. Sigue, claro que siguen".

Confianza en Dueñas: "Nunca he dudado con él, lo contrario son mentiras. No ha tenido un pie fuera y yo no lo dije, que soy el único que puede hacerlo. Tengo máxima confianza en él".

Críticas: "¿Los palos? Algunos han sido merecidos, eso creen ustedes. Quieren tener la razón y no es real, yo sé lo que hay".

Obras en el Helmántico: "Empezaremos y va a cambiar todo en el Helmántico. Los plazos son de un año y el plan es tener todo en junio para cambiar las butacas y demás".