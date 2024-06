Previsiones deportivas.

Vista de las diferentes tribunas, los espectadores acceden a ellas por delante.

Otro año más hay planes de obras en el Nuevo Estadio Provincial, perdón, Municipal del Reina Sofía. En su momento, cuando comentamos la exigencia de una nueva instalación para competición “profesional” de futbol, señalé la importancia de pensarla con perspectiva de futuro. Como no era difícil prever, se queda corta. Todo esto gracias a uno de esos embates patrióticos típicamente español, y salmantino: vender al mejor postor foráneo lo nuestro como minas, telecomunicaciones, eléctricas, y localmente estadios con posibilidades de municipalizar.

Plano con la instalación eléctrica, y ubicación de las torres de iluminación.

Estadios de hasta 10.000 localidades hay unos cuantos cerca. No hubiera sido difícil aprender de su experiencia y crear una instalación cómoda y fácil de ampliar. En su momento apunté las molestias que genera organizar la circulación de personas al mismo nivel de las primeras filas. O las limitaciones por la ubicación de la iluminación cuando se pretendiera ampliar las diferentes tribunas, experimentadas en la última Copa del Rey. Aparte de sus diferentes tamaños. También registré la escasez de accesos hacia el viario público, delicado llegado el caso. Incluso mencioné la cercanía de los nuevos vestuarios a la tribuna original, complicando posibles cambios futuros.

Otra vista, de Google Earth, con las diferencias en las tribunas. Y la proximidad de los vestuarios, ¿se podrán integrar en una nueva tribuna más grande?.

Dejaremos al margen el cambio de césped, y las dificultades de compartir instalación dos clubs diferentes. Complicadas por la desaparición de varios campos, históricos algunos, no compensados totalmente por otros nuevos. También mantengo la mayor utilidad de transformar las Pistas del Helmántico en un estadio con aspiraciones. Con el nuevo recinto deportivo el Ayuntamiento parecía muy ufano resaltando su comedido gasto de dinero público, obviando la inevitabilidad de su crecimiento con el paso del tiempo. No se ha necesitado mucho para requerir más, y evidenciar falta de previsión.

Sinceramente me alegra la buena evolución de Unionistas, y confío llegue más lejos. Si bien no me entusiasma gastar dinero público en lo que no deja de ser una iniciativa privada, por muy popular que sea. Pero ya asistimos a ello, como la paulatina compra del patrimonio de la extinta UDS. Dada la imposibilidad en estos tiempos de poder hacerlo de otra manera, me gustaría, por una vez, observar más previsión de futuro en la actuación municipal. Sería deseable tener presente el valor de evitar desbaratar pronto para hacer.

También existe cierto debate sobre el pabellón de Würzburg, diseñado en su momento sin un fin claro. Entonces se necesitaba ciertamente una instalación más grande que la vetusta Alamedilla, no poco más, pero sobre todo más pistas deportivas cubiertas. La evolución del equipo señero de la ciudad, Campeón de Europa hace unos años, exige desde hace tiempo una instalación más a la altura de su gran nivel, como otras en las competiciones donde participa. El tiempo, y el 2002, trajo ese espacio capaz de albergar una fase final de Copa de Europa o la Copa de la Reina de baloncesto. La pregunta es ¿por qué no aparece como solución?, ¿no es compatible con ser un macro gimnasio privado, y sala de conciertos ídem, pagado por todos?