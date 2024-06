"Estamos a la mitad del camino, falta el partido más importante, el que define todo"

El entrenador del Salamanca UDS, Jehu Chiapas, atendía esta mañana a los medios en la habitual rueda de prensa previa a los partidos que, en este caso, es la última de la temporada, que acaba el domingo a partir de las 18:00 horas en el Helmántico, con muchas posibilidades de ascenso para el conjunto charro, ya que si empata o gana ante el Celta C subirá a Segunda RFEF.

¿El partido más importante de los últimos años?

Estoy muy contento por el escenario que vamos a tener el domingo. Estamos muy agradecidos con la afición, como siempre, por el esfuerzo que hace, pero sabemos que falta un pasito, seguramente es el paso más complicado que hay que dar este año. Estamos a la mitad del camino. Al final falta un partido, lo repito, el más importante y es el que define todo. Hay que salir y ganarlo para poder conseguir el ascenso.

Los peligros del Celta C

Las transiciones, la velocidad que tienen. Yo creo que es algo que ellos tienen muy interiorizado, que lo dominan muy bien y es el peligro más latente que hay. Cualquier transición, son muy rápidos, manejan bien esa situación y es con lo que tenemos que tener cuidado.

Jugadores con molestias

Todos tienen molestias normales. Tal vez Víti (Poveda) es el que por nos preocupa un poquito más, pero el resto son molestias normales de 11 meses de estar compitiendo.

¿Martín Galván entrará en convocatoria?

Tenemos hoy y mañana para ver realmente cómo están sus sensaciones y con trabajitos de más exigencia pensar si puede ser una posibilidad o si no vale la pena el riesgo, sobre todo por al bienestar del jugador.

Una posible convocatoria de Martín Galván sería porque necesito que juegue al fútbol y que nos ayude. Puede ser en cualquier momento, en el minuto 20, en el 70, en el 115 o en el 10.

La experiencia de la derrota ante el Sant Andreu

Yo creo que tenemos mucha la ilusión y ganas, la motivación está muy grande. Afortunadamente, también ya vivimos un escenario similar hace un año, y eso nos hace tener un poco más los pies sobre la tierra de todo lo que puede pasar. Somos muy conscientes de que nada está hecho, nada está dicho y que jugar en casa con un escenario como el que va a ver el domingo te ayuda muchísimo y puede marcar una diferencia importante, pero que no lo resuelve. Hay que jugarlo, hay que trabajarlo, hay que sufrirlo dentro del campo y ganárnoslo con nuestros méritos.

Ese recuerdo es una experiencia para no querer repetirlo de nuevo el domingo y poder sacarnos esa espinita que muchos nos quedamos el año pasado con un escenario y una situación similar, para ahora sí poder disfrutarlo con nuestra gente.

¿Puede más el corazón que la táctica?

Si ves las finales de la Copa del Mundo o de la Champions, los partidos importantes, hay momentos donde la táctica funciona de maravilla y te ayuda un montón, pero después hay cosas inexplicables, que es lo bonito del fútbol. Son situaciones que las definen los jugadores dentro del campo y que son de estas cosas incontrolables muchas veces por los entrenadores.

El futuro del club

Lo nuestro solo es ser conscientes de que tenemos que ganar el partido aquí en casa y que, ya después, lo que se tenga que hacer se hará, pero no es algo que nos distraiga mucho.

El futuro de Chiapas

Me da igual, yo quiero ascender y de eso da lo mismo, si voy a estar o no voy a estar el siguiente año, yo quiero ascender el domingo, conseguir el objetivo, devolver el club a una categoría más arriba y eso es lo importante, eso es lo que todos tenemos en la cabeza. Los resultados positivos siempre dan mejores oportunidades, sea donde sea, eso es un poco de la base del fútbol.

Especular con el resultado

No, porque no nos gusta, ni creemos mucho en eso, y si sales a especular con un gol de diferencia contra un equipo tan complicado como es el Celta C, tienes más que perder que ganar. Tenemos que hacer nuestro fútbol, no traicionar nuestras ideas, ser fieles a lo que nos ha llevado hasta este punto con los números, la racha que tenemos, la buena segunda vuelta que hemos hecho. No podemos desviarnos de lo que somos como equipo, de lo que creemos como grupo y eso creo que nos va a acercar muchísimo más a poder conseguir el objetivo.

¿Se ha pensado en el no ascenso?

Nunca, no ha pasado.