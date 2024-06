El Hospital de Salamanca y muchos de sus servicios "son referencias de nuestra Comunidad"

El estudio de la Real Academia de Medicina de Salamanca concluye que cuatro índices disponibles no concretan los puntos fuertes y débiles de cada hospital o de cada servicio

'El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en los rankings de hospitales: fortalezas y oportunidades de mejora' es el título de un trabajo realizado por la Real Academia de Medicina de Salamanca a petición del Colegio de Médicos, en el que analiza la presencia del CAUSA en distintos rankings y persigue entre otros objetivos que se mantengan los puntos fuertes en los que destaca la atención hospitalaria salmantina, así como potenciar aquellos en los que hay margen de mejora.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, Santiago Santa Cruz Ruiz, acompañado por el presidente de la Real Academia de Salamanca, Francisco S. Lozano Sánchez, daban los detalles de este estudio para el que se creó una comisión que analizó la reputación sanitaria de los Hospitales, el índice de excelencia y clasificaciones internacionales de los centros que hay en España.

Así, según el Monitor de Reputación Sanitaria de Hospitales 2015-2023 el Complejo Asitencial Universitario de Salamanca (CAUSA) es el más destacado de Castilla y León y ocupa el puesto 22 de los 100 hospitales evaluados en España. Además, hay 11 de servicios del CAUSA que son los mejores de la Comunidad.

El Índice de la Industria Hospitalaria, que valora la calidad asistencial y sobre todo la estabilidad del sistema concluye que entre el año 2015 y 2023, Salamanca no está dentro de los 10 mejores hospitales, pero tampoco ninguno de Castilla y León. "Si cogemos los 5 mejores hospitales de Castilla y León, que fueron valorados en el 2022 y 2023, hay que decir que la primera posición aparece el Río Ortega de Valladolid pero tampoco nos dice ni puntuación ni nada", matizaba el profesor Lozano.

El tercer índice, el Best Hospitals, se hizo entre el año 2020 y 2021, "evaluó hospitales y servicios a partir también de encuestas de expertos, pero los aspectos de satisfacción del paciente no están disponibles en España. Viene a ser un índice totalmente subjetivo a través de encuestas", añadía. A pesar de ello, en el año 2020 y el 2021 el CAUSA estaba en primera posición en CyL, pero muy cerca del Río Ortega

"El World Best Hospital es un estudio que está relacionado con la anterior, pero está ampliado a todo el mundo. De hecho, incluye 2.000 hospitales de todo el mundo. Todos son datos fundamentalmente de países anglosajones. En el año 22 el CAUSA está el primero de la Comunidad, en el 23 está el Hospital de Valladolid, que se mantiene en el 24 con el de Salamanca en segunda posición en la Comunidad", matizaba.

Conclusiones

En resumen, los cuatro índices o rankings disponibles no son homogéneos, valoran distintos aspectos, pero no aportan información pormenorizada, por lo que no es posible conocer los puntos fuertes y débiles de cada hospital o de cada servicio.

Hay discrepancia entre los resultados según las encuestas, "sin embargo, nosotros consideramos que el MRS, el monitor de reputación sanitaria, es el que aporta mejor metodología y, por lo tanto, es el más fiable", para el el presidente de la Real Academia de Salamanca.

Por otra parte, en opinión de Francisco S. Lozano, "el CAUSA y muchos de sus servicios son referencias de nuestra comunidad, eso está claro. Según los indices evaluados no existe ningún motivo de alarma, y eso es importante destacarlo, porque los titulares a veces pueden alarmar a la población y pensar que si no estamos en ese momento en primera posición, hemos bajado la calidad, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso".