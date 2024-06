El horario se ha modificado con 60 minutos de antelación para que no coincida con el partido de España en la Eurocopa

El Salamanca UDS ya tiene previsto el plan de fiesta por si asciende e iría al Ayuntamiento el lunes 24 a las 19:00 horas, según ha podido saber este medio de comunicación por fuentes del club.

De este modo, el horario se ha modificado con 60 minutos de antelación para que no coincida con el partido de España en la Eurocopa, que se medirá a las 21:00 horas con Albania en el último partido de la fase de grupos.

No obstante, los blanquinegros primero deben hacer buena la renta del 0-1 cosechado en Barreiro con un solitario gol de Fassani en el segundo tiempo. No obstante, el plan de los del Helmántico era el de acudir el mismo domingo al acabar el playoff si lograban subir, aunque no ha sido posible finalmente.