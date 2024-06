ETF de ETH: esto es lo que dice el mercado de futuros

El pasado 23 de mayo, la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) de Estados Unidos dio, oficialmente, luz verde a varios fondos cotizados en bolsa de Ethereum al contado. Sin embargo, pese a todo, el debut como tal de estos nuevos instrumentos dentro de los mercados estadounidenses exigirá bastante más tiempo. De hecho, el ente regulador aún debe tramitar la aprobación de las presentaciones individuales S-1 en cada uno de los ocho fondos. Este contexto ha generado cierto clima de incertidumbre y es casi seguro que esta sea la causa que subyace a las complicaciones que el precio de Ether ha experimentado para sobrepasar la barrera de los 3.900 dólares.

Lanzamiento del ETF al contado de Ethereum: Incertidumbre entre los inversores

En cierto modo, la inseguridad que existe hoy entre los inversores con repecto al Ether tiene que ver con la conversión del Gayscale Ethereum Trust (ETHE) en un ETF. Sobre todo, con sus tarifas pues en el supuesto de que decida mantenerlas en niveles más elevados que las de sus oponentes, la situación derivará en un incremento de competidores, entre ellos, VanEck, ARK 21Shares, BlackRock o Fidelity.

Algunos expertos se inclinan a pensar que la decisión de la SEC de aprobar Ethereum al contado tiene tintes políticos dudosos. De hecho, una de las creencias más extendidas es que su aprobación estuvo relacionada con una presión demócrata con respecto a la celebración de los próximos procesos electorales (en noviembre). No obstante, los analistas ponen de relieve que la SEC tenía constancia de que Ethereum contaba con un marco regulatorio similar al de los ETFs de BTC al contado y, por tanto, de acuerdo con los expertos de Bernstein, la Comisión de Bolsa y Valores prefirió un enfoque “más pragmático”.

Por una parte, algunos prefieren creer que las apuestas más optimistas se están generando en los mercados de derivados de ETH (por ejemplo, futuros u opciones) mientras que otros creen que el precio del Ether está siendo mantenido artificialmente bajo. En este caso, se atribuye al hecho de que el ETF de Ether necesita más tiempo para su lanzamiento del que en un principio se esperaba.

En cierto sentido, la inseguridad que existe proviene de señales contradictorias que coexisten dentro del criptomercado siendo una de las más significativas las acciones llevadas a cabo por parte del presidente Joe Biden al vetar una resolución del Congreso para hacer efectiva la derogación del SAB 121 de la SEC dando pie a cierta desconfianza en el contexto regulatorio.

Cualquiera que conoce qué es un ETF, sabe que hacer un pronóstico del tiempo que llevará la aprobación de las presentaciones S-1 para cada fondo cotizado en bolsa al contado de Ethereum es prácticamente imposible.

Los futuros mensuales de ETH revelan un debilitamiento gradual del optimismo de los inversores

Para no considerar factores específicos de los contratos perpetuos excluyendo externalidades, es recomendable analizar la tasa base de los contratos de futuros de ETH que vence cada mes. No obstante, estos no siempre reflejan el precio actual de Ether en tanto que cuentan, por sus propias características, con una fecha de vencimiento futura. Además, estos no siempre reflejan el precio actual de Ether sobre todo si tenemos en cuenta que, debido al tiempo de espera para la liquidación, los vendedores tienen a solicitar una prima que se sitúa en torno al 5% y el 10% y que, en contextos de especial optimismo, puede llegar a situarse en torno al 20%.

Recordemos que registró un incremento hasta el 15% durante el pasado 21 de mayo con la valorización de ETH a 3.800 euros. En cambio, dicho optimismo pasó a debilitarse el 3 de junio para posicionarse en un 13% revelando que, al menos a corto plazo, no existen perspectivas demasiado prometedoras.