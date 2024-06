El rector de la USAL anuncia medidas para "aclarar definitivamente" la situación en torno a su actividad como investigador

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, se ha dirigido a la comunidad universitaria tras la recepción de un escrito de un grupo de profesores preocupados por la situación de la institución.

Corchado afirma que se une a dicha preocupación por preservar el prestigio y la historia de la USAL y critica la confusión que están generando algunos medios de comunicadión, poniendo en entredicho los resultados lectorales.

Sobre las dudas sobre su actividad como investigador, recuerda que siempre ha estado dispuesto a esclarecerlas, pero asegura que nadie se ha puesto en contacto con él. "No haber participado de un relato mediático no tiene otro significado que el de esperar a poder argumentar y justificar esta situación en las instancias competentes y bajo cauces justos".

Confirma que ha presentado denuncias "por actuaciones delictivas y sin descartar futuras acciones judiciales que tenga que interponer para reparar el honor dañado por todas las mentiras que sobre mi actividad profesional se han vertido o se puedan verter", tiene "la firme intención de adoptar todas las medidas necesarias para poder superar esta situación a través de actuaciones democráticas y transparentes, siempre desde el mayor respeto a las garantías jurídicas reconocidas, que sirvan para aclarar definitivamente esta situación".

Así, aludiendo al escrito presentado en el Rectorado, asegura que dichas actuaciones deben canalizarse a través de los órganos democráticos de gobierno de la Universidad por los cauces legales más adecuados. Mientras tanto, pide prudencia a la comunidad universitaria.

Carta a la comunidad universitaria

Este el es comunicado completo del rector de la USA a la comunidad universitaria:

"Se ha recibido en este Rectorado un escrito en el que bajo el título de 'Solicitud investigación Usal' se hacen ciertas manifestaciones sobre la preocupación colectiva de un grupo de profesores. En él se recomiendan también unas pautas de actuación para solventar la situación que está viviendo nuestra institución. En primer lugar, quiero alinearme con la preocupación manifestada por preservar el prestigio y la historia de nuestra Universidad, si bien no puedo compartir el modo en que dicha preocupación se expresa. Creo que ni determinados medios de comunicación ni ciertos escritos con efecto mediático están siendo instrumentos aptos para preservar tal prestigio e historia, en la medida en que solo contribuyen a generar confusión y poner en entredicho la legitimidad que las urnas de esta Universidad me han dado. Quien no está dispuesto a aceptar el juego democrático ha de recibir el mayor de los reproches y es mi deber como Rector de esta Universidad salir en defensa de la institución que represento y sus procesos democráticos.

Lo que aquí parece que se discute es mi actividad como investigador. Como ya he manifestado en reiteradas ocasiones ha sido siempre mi voluntad esclarecer todas las dudas que llevaron al Comité Español de Ética de la Investigación a pronunciarse en su informe. Lamentablemente, esto no ha sido posible, al no haberse puesto nadie de dicho Comité en contacto conmigo hasta la fecha ni con la institución que represento y, por tanto, con ausencia de posibilidades de audiencia y contradicción. No haber participado de un relato mediático no tiene otro significado que el de esperar a poder argumentar y justificar esta situación en las instancias competentes y bajo cauces justos.

Por esa razón, ahora que se da la oportunidad, y al margen del ejercicio de las denuncias ya presentadas por actuaciones delictivas, y sin descartar futuras acciones judiciales que tenga que interponer para reparar el honor dañado por todas las mentiras que sobre mi actividad profesional se han vertido o se puedan verter, tengo la firme intención de adoptar todas las medidas necesarias para poder superar esta situación a través de actuaciones democráticas y transparentes, siempre desde el mayor respeto a las garantías jurídicas reconocidas, que sirvan para aclarar definitivamente esta situación. No cabe adelantar, como parece insinuarse en el escrito presentado, actuaciones que no han sucedido y que no van a suceder. Algo que solo persigue de forma malintencionada un efecto mediático perjudicial para la imagen de esta Universidad. Por el contrario, la intención es que se canalicen dichas actuaciones a través de los órganos democráticos de gobierno de la Universidad.

Como bien dice el informe del Comité nacional, ahora es el momento de tutelar el prestigio de nuestra Institución y la de todos sus miembros, por los cauces legales más adecuados. Mientras tanto ruego a la comunidad universitaria máxima prudencia.

Juan Manuel Corchado Rodríguez, Rector"