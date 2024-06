La Junta ordena el pago de las ayudas al alquiler de vivienda a 18.456 familias

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha ordenado el pago esta misma semana a 18.456 familias de las ayudas al alquiler de vivienda correspondientes a la convocatoria 2023, que resolvió el el pasado 6 de junio.

Los solicitantes no han tenido que presentar los justificantes de pago, pues se aportaron con la solicitud, motivo por el que el plazo de presentación se amplió este año en 15 días naturales más, finalizando el 15 de enero de 2024. Por tanto, ahora han recibido la ayuda sin más requisitos. La Junta, además, les ha abonado el importe con casi un mes de adelanto, puesto que el plazo de resolución finalizaba el 15 de julio.

Los listados de los beneficiarios siguen disponibles en el Portal de Vivienda y Urbanismo de la Junta; en los Servicios Territoriales competentes en materia de vivienda de cada provincia; en el teléfono 012 (983 327 850), en el correo electrónico informació[email protected] y en la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Además, las personas beneficiarias recibieron un mensaje de texto en su teléfono móvil comunicando serlo.

Enmarcada en el Plan para el Acceso a la vivienda 2022-2025, el objeto de la convocatoria de subvenciones de alquiler es facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos.

En concreto, los beneficiarios de estas ayudas son las personas físicas mayores de edad que sean titulares de un contrato de alquiler o de cesión de uso de una vivienda o habitación que constituya su residencia habitual y permanente. Además, en cuanto al nivel de ingresos, es necesario que el total de los ingresos anuales de la unidad de convivencia sea igual o inferior a 3 veces el IPREM (24.318,84 euros) y superiores a 0,5 veces el IPREM (4.053,14 euros). El límite máximo se incrementa hasta 4 veces el IPREM (32.425,12 euros) para familias numerosas de categoría general o víctimas de terrorismo o hasta 5 veces (40.531,40 euros) para familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

Incremento del presupuesto

Como ha explicado el consejero, la Junta de Castilla y León ha logrado por octavo año consecutivo cumplir su compromiso de abonar esta subvención a todos los solicitantes que han justificado cumplir los requisitos de la convocatoria y, una vez más, sin listas de reserva.

Para ello, ha sido necesario incorporar 20,9 millones de euros adicionales a los 19,7 millones de fondos previstos en la convocatoria y cofinanciados en el marco del convenio de ejecución del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. En total, el presupuesto destinado por la Junta de Castilla y León a estas ayudas al alquiler ha sido en 2023 de 25.573.237 euros.

Desde 2018 la convocatoria viene estando dotada de un presupuesto medio de 16 millones de euros que, posteriormente, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio incrementa de manera extraordinaria con el fin de atender a todos los solicitantes que cumplen con los requisitos. En 2018 el crédito extraordinario fue de 3,2 millones; en 2019 de 4,8 millones; en 2020 de 5 millones; en 2021 de 11,3 millones; en 2022 de 12,5 y en 2023 de 20,9 millones de euros. Por tanto, en los últimos seis años esta convocatoria ha requerido 57,7 millones de euros de crédito autónomo extraordinario.

El balance total de las ayudas concedidas en el periodo 2015-2023 es de 110.090 familias subvencionadas, que han recibido 188.433.798 millones de euros en recursos públicos.

Crece el importe medio de la ayuda

Esta convocatoria mantiene las mejoras introducidas en la convocatoria precedente.

Así, se mantienen el incremento del porcentaje de subvención en 10 puntos para todos los beneficiarios pasando del 40 % al 50 % de la renta de alquiler. Además, respondiendo al compromiso de la Junta de ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda y al de apoyar la dinamización del medio rural, dicha se mantiene el incremento de dicha cuantía hasta el 60 % para los jóvenes menores de 36 años cualquiera que sea su lugar de residencia y alcanza hasta el 75 % si esa residencia radica en el medio rural. Este mismo porcentaje del 75 % se mantiene en el supuesto de familias que hayan devenido vulnerables sobrevenidas por haberse visto reducidos sus ingresos de 5 a 3 veces el IPREM.

Igualmente, para algunos colectivos especialmente vulnerables como son las familias numerosas de categoría especial, las víctimas del terrorismo y las personas con una discapacidad que alcance el 33 % se mantiene el incremento de los ingresos de las unidades de convivencia que pueden solicitar las subvenciones, pasando de 3 hasta 5 veces el IPREM.

También se mantiene el incremento de las cuantías de las rentas máximas mensuales susceptibles de ser subvencionadas. Así, en el caso de alquileres en el medio rural han pasado de 375 euros máximos a 450 euros y para alquileres en determinadas provincias (Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid) ese máximo ha pasado de 500 a 550 euros. Estos límites se elevan hasta 800 euros para familias numerosas, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Se trata con ello de actualizar los requisitos al incremento de los alquileres del mercado.

Igualmente se consolida el alquiler de habitaciones como objeto de la subvención, manteniéndose el importe máximo de no superar los 150 euros si acontece en un municipio del medio rural y los 200 euros en el resto de municipios.

Además, nuevamente ha sido posible presentar los justificantes de pago con la solicitud de ayuda gracias a que se llevó al mes de diciembre el plazo de presentación de solicitudes. Con esta medida los beneficiarios sólo han tenido que acudir una vez a las oficinas de registro.

Con todas estas novedades consolidadas, este año, el importe medio de la subvención es de 2.203 euros, un 7,15 % superior al del año anterior (que se situó en 2.056 euros).

Solicitudes, beneficiarios totales y porcentajes

El número total de solicitudes ha sido de 27.287 solicitudes, lo que suponen 2.566 más que el año anterior (un 10,37 % más), aumentando su número en todas las provincias. Los beneficiarios incluidos en esta resolución han sido 18.456 familias.

Del total de solicitudes, 7.057 no cumplieron con los requisitos que se establecen en la convocatoria en cuanto a límites de ingresos (2.638), no acreditar requisitos tras requerimiento (1.478), no estar empadronado en la vivienda o habitación (1.320), pagar una renta de alquiler superior a los límites máximos (1.041), no estar al corriente de pago con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o tener deudas con la Seguridad Social (728), no ser titular del contrato (471) o ser propietario o usufructuario de otra vivienda en España (227), entre otros. Además, hay 1.774 expedientes que han sido desistidos por falta de documentación o a instancia del interesado (1.425), inadmitidos por fuera de plazo (48), acumulados (301) y duplicados (70).

