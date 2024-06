Las fotografías y las vivencias de los estudiantes del Programa de la Experiencia de la UPSA, en esta exposición

El Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y el Servicio de Voluntariado organizan, hasta el 28 de junio, la Exposición Lecciones de Vida. La muestra, proyecto fotográfico de un Trabajo Fin de Grado elaborado por la alumna de la Facultad de Comunicación Natalia García Cons, incluye 14 retratos y frases propias a partir de las vivencias de los estudiantes del Programa de la Experiencia. Todas las frases están traducidas al inglés, se pueden leer a través del sistema braille e incorporan sus códigos QR y Navilens.

La inauguración de la Exposición ha contado con la intervención del vicerrector de Formación Permanente y Doctorado, Pedro Sangro Colón; la directora del Programa Interuniversitario de la Experiencia-UPSA, María Teresa Ramos Bernal, y la directora del Servicio de Voluntariado, María Eugenia Polo González, quienes han estado acompañados por la autora de los retratos, Natalia García Cons, y la profesora de Braille de la ONCE Salamanca, Susana Hernández Rubio.

El vicerrector de Formación Permanente y Doctorado, Pedro Sangro Colón, ha destacado “la importancia de estas actividades de transferencia para poner el conocimiento de alumnos de grado al servicio de la sociedad, en este caso con algo tan sencillo como visibilizar, mostrar y compartir la experiencia de las personas mayores activas con otras personas, no solo mayores, sino también de todas las edades que puedan acudir a esta exposición y tener una experiencia interactiva con las historias que hay detrás de cada una de estas fotografías”.

Por su parte, la autora de la muestra, Natalia García Cons, ha señalado cómo surgió la idea a partir de un proyecto fotográfico para la tercera edad “hablé con María Eugenia Polo, directora del Servicio de Voluntariado, y surgió la pregunta de ¿por qué no hacerlo con la Universidad de la Experiencia? Tanto ella como la directora del Programa Interuniversitario, María Teresa Ramos, me han facilitado el contacto con los alumnos, quienes han sido muy cooperativos y han ayudado en todo momento”. En esta misma línea, ha añadido que “ha sido una oportunidad estupenda y me han sorprendido mucho las historias de cada uno. Son 14 testimonios muy diferentes entre ellos y con algo en común, que es la Universidad de la Experiencia y gente mayor muy activa. Me llevo sus vivencias, de las que me he nutrido de cada uno porque, al final me han enseñado un montón. La lección de vida que se pretende transmitir de cada uno también me ha hecho replantearme a mí muchas cosas”.

Los alumnos que protagonizan las 14 fotografías son Lidia Agüero, Eloína Almaraz Lucas, Generosa Bajo del Arco, Francisco Blanco Jarrín, Gloria Coca Rodríguez, Ana María del Carmen García López, Fernando Gutiérrez Álvarez, Demetria Gutiérrez Pintado, Isabel Hernández Becerro, Ángel Hernández Velasco, Visitación Macías Manzano, Magdalena Montero Márquez, Pablo Sánchez Mollón y María Rosa Vilorio Cordero.

Lugar y horario para visitar la Exposición

La muestra Lecciones de Vida permanecerá expuesta al público hasta el día 28 de junio. Está ubicada en el pasillo de la Planta Baja de la Universidad (acceso por la C/ Compañía) y la entrada es libre y gratuita. El horario para poder visitar la muestra es el mismo de apertura del edificio central de la institución académica, de 8:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente.