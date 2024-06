Las 50 citas culturales de Salamanca para los meses de julio y agosto

El popular programa Salamanca Plazas y Patios vuelve este verano con 50 citas culturales que se desarrollarán en la ciudad durante los meses de julio y agosto. Destacan dos novedades:

‘Los domingos en el parque’, destinado al público familiar

y ‘Plazas y Patios de las Letras’, que incluye cuatro citas con la poesía y la música clásica en la Torre de los Anaya.

Además, se han programado ocho estrenos teatrales de compañías locales, seis conciertos en los Jardines de Santo Domingo, dos en la Plaza Mayor, cuatro conciertos de órgano en la Catedral Nueva y la séptima edición del Festival Internacional de Jazz en el Patio Chico.

Artistas salmantinos

La programación cuenta con una amplia representación salmantina, entre la que destacan doce compañías salmantinas de teatro:

Intrussión,

Foroasteros,

Etón,

La Befana,

La Bulé,

Kuro Neko,

Métrica Pura,

Esfinge,

Kamaru,

El Niño Lápiz,

Habichuela,

El mago Osky,

Saldaña y Carioca.

También los grupos musicales:

Aaron Salazar sexteto flamenco,

Folk on Crest

y la Banda Municipal de Salamanca.

Además de:

los poetas del Grupo Homero

y la Asociación de alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

Los domingos en el parque y Plazas y Patios de las Letras

Una de las principales novedades de esta nueva edición de Salamanca Plazas y Patios es el programa ‘Los domingos en el parque’, protagonizado por compañías de teatro salmantinas y dirigido al público familiar.

El primero de los espectáculos es ‘Los cachivaches de don Baldomero’ de Kamaru Teatro, que está programado este domingo, a las 12’00 horas, en la Plaza Barcelona.

Le seguirá el ‘Circo Lápiz Cabaret’ de la compañía El Niño Lápiz, en el parque de la Alamedilla y ‘Merendando con Gloria’ de la compañía Habichuela cuentos en el parque Carmelitas. Ambos el 30 de junio, a las 12’00 horas.

El domingo 7 de julio será el turno para el Mago Oski con el espectáculo ‘Magia Animal’ en el parque Picasso. Y finalizará este programa con el estreno absoluto de ‘Cuando los animales hablaban la misma lengua’, un espectáculo de la compañía Saldaña y Carioca en el parque Colón, programado el domingo 14 de julio, a las 12’00 horas.

Además, el grupo poético Homero y la Asociación de alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León ofrecerán cuatro recitales poético-musicales a la luz de las velas, dentro de otro de los programas novedosos de este año, ‘Plazas y Patios de las Letras’. Será los lunes 8, 15, 22 y 29 de julio, a las diez de la noche, en el patio de la Torre de los Anaya.

Plazas y Patios escénicos

El apartado escénico del programa cultural Salamanca Plazas y Patios contará con ocho estrenos absolutos de compañías salmantinas que nos permitirán conocer mejor a personajes históricos vinculados con nuestra ciudad o momentos de nuestra historia que marcaron un antes y un después.

La llegada del ferrocarril a Salamanca en 1877 y lo que aquello supuso nos lo contará Intrussión Teatro en la obra Salamanca Expreso, programada en el Patio Chico los días 5, 6 y 7 de julio.

La escritora salmantina Matilde Cherner es la protagonista de ‘La incógnita de Cherner’, la obra que estrenará la compañía Foroasteros Teatro en las Úrsulas los días 12, 13 y 14 de julio.

Etón Teatro nos contará la historia de cuatro personajes relacionados con el episodio de la guerra de las Comunidades de 1520 y 1521. Dos de ellos famosos, Juan de Padilla y su mujer María Pacheco, y otros dos personajes anónimos, Benedicta Morán y Cristóbal Díez. El título de la obra es ‘Comuneros, sombra y sueño’ y se representará los días 19, 20 y 21 en el Patio Chico.

La Befana Producciones nos hablará sobre La Celestina, una Celestina mayor, cansada y en los últimos alientos de su vida, recordando cómo fueron sus años de juventud. Será en la obra ‘De Celestina a Alcahueta’, programada los días 26, 27 y 28 de julio en el Atrio de la Catedral.

Miguel de Unamuno y los personajes de sus obras son los protagonistas de la obra ‘Teresa en Niebla’ que estrenará la compañía La Bulé los días 2, 3 y 4 de agosto en el Patio Chico.

La construcción de la Catedral es el tema central de ‘¡Jeróóóóóónimo!’, la obra que estrenará la compañía Kuro Neko en el Atrio de la Catedral, los días 9, 10 y 11 de agosto.

Doña Urraca es la protagonista de ‘Las tripas de Doña Urraca’, el estreno absoluto de la compañía Métrica Pura que nos trasladará hasta la Salamanca de la Edad Media. Será los días 16, 17 y 18 de agosto en el Patio Chico.

La compañía Esfinge Teatro nos contará la historia de la Casa de las Muertes en ‘La Merenguera’, el último estreno de teatro del programa Plazas y Patios y que se representará en Las Úrsulas los días 23, 24 y 25 de agosto.

La entrada a todas estas actividades será libre hasta completar el aforo y contarán con intérprete de lenguaje de signos.

Plazas y Patios de la Música

La música será otro de los grandes atractivos de la programación cultural de verano elaborada por el Ayuntamiento, con un total de diecisiete conciertos programados en cuatro espacios diferentes: Plaza Mayor, Patio Chico, Jardines de Santo Domingo y Catedral Nueva.

El 5 de julio la Plaza Mayor será el escenario de un concierto a cargo de la Banda Municipal de Música de Salamanca. Bajo el título ‘Éxitos Inmortales del Pop’ interpretará música pop de las décadas de los 60, 70 y 80. Canciones de Raphael, Nino Bravo, The Beatles, ABBA, Alaska y Dinarama o de Mecano, entre otros. El domingo 7 de julio, en ese mismo escenario, ofrecerá un concierto la OSCyL Joven con un repertorio que incluye obras de Claudio Monteverdi, Mozart, Rossini, Verdi o Wagner.

El Patio Chico acogerá el VII Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento, en colaboración con Caja Rural. El día 10 de julio dará comienzo el festival con la actuación del trío de Bill Charlap. Al día siguiente será el turno del cuarteto liderado por el guitarrista Russell Malone, que estarán acompañados por la invitada especial Ekep Nkwelle, una jovencísima cantante afroamericana que ha irrumpido recientemente en la escena del Jazz neoyorkino con una fuerza notable. El 12 de julio actuará la cantante Robin Mckelle y su trío acompañante. Y el 13 de julio, tendrá lugar el concierto del septeto Professor Cunningham and his Old School.

También en el Patio Chico está previsto un concierto coral el 27 de agosto a cargo del coro británico Sweet Charity Choir dirigido por la cantante, compositora, y directora musical Jenny Deacon. El Sweet Charity Choir está compuesto por tres conjuntos: el coro de Dorset, el coro de Hampshire y el coro de Southend.

Los Jardines de Santo Domingo serán el escenario de seis conciertos. El primero será el 20 de julio y correrá a cargo de José Luis Montón Quinteto. Está organizado en colaboración con la Fundación Venancio Blanco.

El 27 de julio actuará el salmantino Aaarón Salazar junto a su sexteto flamenco, acompañados de la cantante Celia Flores, hija de la famosa actriz y cantante Marisol y del bailarín Antonio Gades.

La pianista salmantina María Guerras ofrecerá un concierto en ese mismo espacio el 3 de agosto en el que quedará reflejado su compromiso con la difusión de la música española y especialmente con la obra pianística del compositor salmantino Martín Sánchez Allú.

Una semana después, el 10 de agosto, actuará The Wave, una banda burgalesa de funk, que presentará las canciones de su nuevo trabajo ‘Spiers’. Su sonido clásico a la vez que eléctrico, la variedad rítmica y el mensaje de vivencias y reflexiones de la vida de sus letras, destacan en un poderoso directo y hace de éste un atractivo grupo en el panorama musical actual.

El 17 de agosto Liona & Serena Strings presentan su gira ‘Sefarad’ en los Jardines de Santo Domingo. Este concierto entrelaza la esencia musical de la España medieval (Castilla, Aragón y Andalucía) con la del resto del mundo, a través de los caminos creados por los nómadas hebreos. Con el toque clásico de los componentes del grupo (cello, violín, guitarra y voz) se convierte en un precioso y emotivo instante musical.

Y el 24 de agosto el grupo salmantino Folk On Crest ofrecerá su nuevo espectáculo, ‘Enmarañando’. Los miembros del grupo buscan contribuir a la divulgación de la música charra y de la meseta castellana y leonesa, reconocidamente muy rica en ritmos y melodías.

Y la Catedral Nueva acogerá el 8º ciclo de órgano con cuatro conciertos programados. El primero estará a cargo del salmantino Pedro Alberto Sánchez, organista del Real Monasterio del Escorial y su Maestro de Capilla y será el 18 de julio. El segundo está programado el 25 de julio y lo ofrecerá Josep Maria Mas Bonet, un organista barcelonés cuya actividad concertística se desarrolla en España y en la mayoría de los países europeos, así como en América Latina y Asia, realizando también numerosas grabaciones discográficas en órganos históricos. Ha impartido la docencia como profesor de órgano en el Conservatorio Superior de Música del Liceo (Barcelona).

El organista y clavecinista italiano Stefano Molardi ofrecerá un concierto el 1 de agosto. Es profesor de órgano, clave y música de cámara en la Facultad de Música de la Universidad de Lugano (Suiza).

Y cierra el 8º ciclo de órgano el 8 de agosto el italiano Nicòlo Sari, que ha sido premiado en diversos concursos internacionales y es invitado a los principales festivales internacionales de órgano. Actualmente es director artístico del Festival Internacional de Órgano ‘Gaetano Callido’ de Venecia.

