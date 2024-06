Hombres G, Arde Bogotá, Gipsy Kings y Steve Aoki, en este festival a poco más de una hora de Salamanca

El DJ Steve Aoki, las bandas españolas Arde Bogotá y Hombres G, los míticos Gipsy Kings o los Crystal Fighters formarán parte del cartel del 'Cosquín Rock España' 2024, que se celebrará el 28 de septiembre en la Antigua Hípica de Valladolid.

El evento se ha presentado este martes en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Valladolid, con la presencia del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, el responsable de la organización de este festival y del Sonorama, Javier Ajenjo, y los músicos Javier Vielba y Antonio García, vocalista de Arde Bogotá que se ha desplazado a la ciudad en medio de la grabación de un nuevo disco.

El festival argentino, "uno de los más grandes del mundo", como lo han señalado tanto Ajenjo como el regidor vallisoletano, llega a Valladolid después de haber pasado por una decena de sedes en Argentina, otros países del continente americano y también en Málaga, por donde ha pasado en los años 2021 y 2023.

El conocido DJ estadounidense, de origen japonés, Steve Aoki será el cabeza de cartel internacional para este nuevo festival que se celebrará en Valladolid, y también recibirá a bandas españolas como Hombres G, en su 40 aniversario, y Arde Bogotá, uno de los grupos de rock nacionales con más presencia en los escenarios en el último año.

A ellos se suman nombres como Crystal Fighters, Gipsy Kings, los argentinos Nafta y Ciro y Los Persas o los vallisoletanos Arizona Baby.

El 'Cosquín Rock España', que se celebrará en la Antigua Hípica Militar con un aforo máximo, en principio, para 15.000 personas, cuenta como ha destacado Ajenjo, con un presupuesto que superará los 2 millones de euros, una cifra "muy importante" al ser una primera edición. El promotor ha añadido que el Consistorio aporta el 10 por ciento del coste.

El promotor musical ha destacado que poner en marcha este festival en España era "una gran responsabilidad" en la que el equipo ha trabajado mucho para conformar el cartel. De hecho, ha confesado que "nunca" habían trabajado en "algo tan difícil ni tan duro" porque querían que ésto fuera "algo tremendamente especial".

Carnero ha recalcado que el festival es "un nuevo proyecto turístico y de marca de Valladolid", con una firma como 'Cosquín', que está "absolutamente contrastado en el panorama de los festivales mundiales".

Ajenjo se ha mostrado convencido de que con el cartel se podrá atraer a público "de todas las generaciones", con presencia de música electrónica a cargo del que ha sido señalado como "uno de los tres DJ más importantes del mundo", como Steve Aoki, del que el propio alcalde ha recordado que en cada concierto lanza un "pastelazo" en sus conciertos.

Hombres G llegará en medio de una gira por el 40 aniversario de su trayectoria, como uno de los estiletes nacionales, junto a Arde Bogotá, cuyo vocalista Antonio García ha participado en la rueda de prensa.

García ha destacado especialmente el "puente" que crea este festival entre Argentina y España, y ha recordado que Arde Bogotá formó parte de la cita que se ha desarrollado este mes de febrero en Argentina, lo que les sirvió para "descubrir la escena de otro país" sobre los escenarios. Por ello, ha confiado en que el mencionado "puente" sea "duradero".

El cartel también cuenta con Arizona Baby, un grupo liderado por el vallisoletano Javier Vielba, que ha participado también en la rueda de prensa; la banda indie inglesa-española Crystal Fighters, que llegará a Valladolid por primera vez con su directo lleno de luminoso entusiasmo, ritmo tropical, y pop festivo y enérgico; y los longevos Gipsy Kings, autores de "éxitos" de la rumba que siguen sonando como 'Bamboleo' o 'Volare (Nel blu dipinto di blu)'.

Desde la cuna de 'Cosquín Rock' visitarán la edición vallisoletana del festival Ciro y Los Persas, una banda que Ajenjo ha mencionado como una de las más importantes del rock argentino; y Nafta, una banda de creación más reciente pero a la que el organizador ha recomendado atender porque puede ser uno de los "descubrimientos" del festival para el público español.

A ellos se suman bandas españolas como Ventiuno o Comandante Twin; artistas como el arandino Barry B, la vallisoletana Ani Queen, que no se debe confundir con Anita B Queen, una DJ argentina de origen surcoreano; el venezolano Andreew, la cordobesa del cono sur Zoe Gotusso, Sienna, Cuatro Pesos de Propina y We are not DJ`s.

La cita con todos ellos será el próximo 28 de septiembre en la antigua Hípica Militar de Valladolid y las entradas saldrán a la venta a partir de este jueves a las 12.00 horas, en https://www.seetickets.com/es/ , con un punto de partida de 50 euros, ya que Ajenjo ha defendido que querían plantear unos precios razonables pues al ser una primera presencia del Cosquín en Valladolid "no habría servido de nada" poner un precio caro.

Además, durante la mañana de ese sábado 28 de septiembre se programará un 'Cosquín Peques', con conciertos adaptados para los más pequeños.

Igualmente, a lo largo del año se programarán otras actuaciones musicales con mucha presencia de bandas locales en un ciclo que se denominará 'Cosquín in the city'.

'VINO + VALLADOLID'

En los días previos a la celebración de ‘Cosquín Rock’, el vino, la música, y la cultura inundarán la ciudad con una programación paralela al festival, el encuentro ‘Vino + Valladolid’.

Los días 25, 26 y 27 de septiembre, la Cúpula del Milenio será el escenario de una programación de actividades que tendrán al vino como nexo común, con el objetivo de mostrar el potencial vinícola de Valladolid, la ciudad europea "que agrupa más denominaciones de origen y zonas de calidad".

En cada una de esas jornadas habrá también música con el marchamo del Cosquín, con conciertos en la Plaza de la Universidad.

‘Vino + Valladolid’ será un encuentro lúdico en torno al vino que acogerá además un Festival Iberoamericano de creación sonora ‘Estación Podcast Valladolid’ desde el 25 al 27 de septiembre, con los programas "más seguidos de España con distinta temática y con muchos protagonistas".

Un ejemplo de ello será '¿Quieres ser mi amigo?', Premio Ondas como podcast revelación.

'Vino + Valladolid' acogerá tres mesas redondas sobre temas en torno al vino y atractivos protagonistas de fama nacional y tres sesiones de cata con distintos protagonistas. La primera de ellas será una cata magistral ofrecida por el ‘Master of Wine’, Pedro Ballesteros.

Cada jornada se despedirá con un concierto del ciclo ‘Valladolid Folk-Fest’ en la Plaza de la Universidad, con el folk y sus diferentes estilos como protagonistas.

El resto de la programación de ‘Vino + Valladolid’ se desvelará a lo largo de las próximas semanas, como también la forma de poder disfrutar de todas las actividades.