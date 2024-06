El XXV Festival Blues de Béjar tendrá un anticipo en Salamanca capital

El Palacio de La Salina de Salamanca acogerá el próximo 19 de junio a las 20 horas el concierto de Quique Gómez Project como anticipo y presentación de la XXV edición del Festival Internacional de Blues de Béjar, que tendrá lugar en la localidad textil el 12 y 13 de julio.

El delegado del Área de Cultura de la Diputación de Salamanca, David Mingo, ha asegurado durante su presentación en la Diputación de Salamanca que éste será un "magnífico pistoletazo de salida a todo lo que ocurrirá en Béjar durante el mes de julio", además de apuntar que será un evento gratuito hasta completar el aforo.

"Estamos muy satisfechos de que esta iniciativa tenga una larga trayectoria y se logre, al tiempo, una mejora constante en los proyectos que llevamos a cabo, sembrando la semilla cultural en cada acción", ha explicado el diputado provincial salmantino.

A pesar de que el XXV Festival Internacional de Blues de Béjar tiene actividades paralelas durante todo el mes, el plato fuerte del mismo serán los conciertos que se llevarán a cabo el viernes 12 de julio y el sábado 13 en la plaza de toros 'El Castañar', más conocida como la de La ancianita, ya que es el coso taurino más antiguo de los que se conservan en España.

La directora general de políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Inmaculada Martínez Merino, ha señalado varios hitos claves para la presente edición. Algunos de ellos son la presencia de Bobby Rush, tres veces ganador del Grammy, incluido el de este mismo año, al Mejor Álbum de Blues Tradicional por su álbum de 2023 All My Love For You. Otro de los puntos fuertes del Festival, según ha apuntado Martínez Merino en la presentación del evento cultural es la cita con Devon Allman, que ofrecerá en Béjar su único concierto en España dentro de su gira europea.

Otro de los conciertos más señalados por los organizadores para este año es el de John Németh, "la mejor voz del blues del mundo y uno de los mejores armonicistas del género", como apuntan desde la organización. "Sin duda los carteles de estos 25 años están llenos de contenido magnífico, que año a año han ido superándose. No es fácil que una actividad se mantenga 25 años y el Festival de Béjar lo ha conseguido", ha apuntado la directora general de políticas Culturales de la Junta.

Inmaculada Martínez ha subrayado, además, las "actividades complementarias al Festival que tendrán lugar en el Festival, como un taller inclusivo, otro infantil, exposiciones o conciertos en escenarios distintos a La Ancianita". Por su parte, el organizador del Festival desde sus inicios, Miguel Ángel Sánchez Paso, ha afirmado que, si bien ha habido años "redondos" en cuanto a programación, "lo de este año es escandalosamente bueno".

Sánchez Paso ha asegurado que hace 25 años tanto Luis Francisco Martín, entonces concejal de Cultura y ahora alcalde de la localidad salmantina, como él mismo "éramos unos críos, pero nos atrevimos a hacer algo así desde Béjar y ahora podemos presumir de que ya más de 1.000 alumnos han pasado por los cursos" y se ha mostrado orgulloso de que "los chavales sepan que hay otros tipos de música". Una de las peticiones del primer edil bejarano ha sido "visibilizar la finca de El Bosque", ha apuntado el organizador del evento cultural, por lo que este año "será un activo más del Festival y se hará un concierto allí el 28 de julio". Las entradas tienen un precio de 37 euros por día (de forma anticipada) o 42 euros en taquilla.

Asimismo, se pueden adquirir abonos por un precio de 65 euros (de manera anticipada) o 75 euros en taquilla. Toda la programación de conciertos y actividades paralelas puede consultarse en la web del Festival: www.bluesbejarfestival.com .

El cartel