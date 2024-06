Vuelve la aventura ferroviaria con el Histórico do Douro

El Comboio Histórico do Douro ha inaugurado los viajes de la temporada 2024 el pasado sábado 15 de junio. Una locomotora a vapor, -que salió de la fábrica para subir a los raíles en el año 1925-, y cinco vagones centenarios forman el convoy que atravesará los paisajes vinateros del Alto Douro Patrimonio Mundial de la Humanidad, ente el 15 de junio y el 27 de octubre, en un total de 51 oportunidades.

El Histórico do Douro circula entre Peso da Régua y Foz Tua, en un viaje de ida y vuelta, todos los sábados y domingos entre esas fechas, además de casi todos los miércoles de julio, agosto y septiembre y el festivo del 15 de agosto, realizando un especial recorrido donde no falta la música tradicional, los dulces y vinos regionales y, por supuesto, la apabullante belleza del Douro vinatero.

La aventura arranca en la estación de Régua 30 minutos antes de la partida, prevista para las 15:30 horas, con el rugido de la máquina escupiendo los primeros vapores y animación en el andén. Los pasajeros son recibidos con música, vino de Oporto, agua y “rebuçados da Régua” (conocidos caramelos de azúcar tostada de la localidad). A lo largo del camino, seguirán obsequiándoles.

Una vez todos a bordo, el tren se aleja de la ciudad fluvial para empezar a remontar el Douro, acompañando al río durante todo el trayecto, atravesando viñedos, rasgando túneles, cruzando embalses, como el de Bagaúste, contando historias de las mujeres y hombres que hicieron grande esta tierra, y que levantaron muros, plantaron vides, lucharon infatigablemente contra la filoxera y desbravaron las escarpadas laderas que rodean el cauce, para trasformar estas pendientes inhóspitas en ríos de vino.

El pasajero asoma la cabeza por la ventanilla, en un carruaje como los de hace un siglo, pasa de un vagón a otro, se acerca al balconcillo exterior, bien posicionado para no perder ni una sola sensación de este viaje. El tren silba en las proximidades de cada localidad, manos se agitan y saludan, también desde los barcos con que se cruza. El viento y el sol del verano del Douro se sienten en la piel y se reflejan en el agua.

Son 36 kilómetros entre Régua y Tua. Antes de completarlos, el Histórico se detiene en Pinhão, excelente ocasión para contemplar la bonita azulejería de su estación y las labores de rellenado de agua de la locomotora. Se puede bajar del tren y visitar la Wine House.

La pequeña localidad de Foz Tua acoge la segunda parada del Histórico do Douro, con las vitrinas de su estación repletas de recuerdos ferroviarios de otros tiempos, una tienda de productos regionales y el Centro Interpretativo do Vale do Tua, que no dará tiempo a visitar si se quiere regresar en el Comboio Histórico, que mientras tanto se aleja para realizar la maniobra de inversión de sentido.

El viaje completo, con partida y llegada en Peso da Régua, -nudo de comunicaciones ferroviarias, rodadas y fluviales en mitad del Duero-, dura unas tres horas, con parada en Pinhão y en Tua. En Régua se encuentra el Museu do Douro, uno de los más visitados de la región, pues cuenta los episodios que convirtieron al Duero en un referente vitivinícola mundial y la biografía de alguna de sus notables figuras y fincas vinateras. También de esta localidad parten muchos de los cruceros que llegan hasta la frontera española por las Arribes salmantinas.

El Comboio Histórico do Douro es un proyecto de turismo ferroviario ideado y gestionado por CP- Comboios de Portugal, en colaboración con los ayuntamientos de Alijó, Carrazeda de Ansiães y Peso da Régua, los tres términos municipales donde se detiene el Histórico. Desde 2017, este convoy se pone en marcha al llegar el verano. Debido a la demanda creciente, cada año la operadora aumenta el número de viajes.

Comboio Histórico do Douro 2024

Composición: locomotora a vapor CP 0186, construida em 1925, y cinco vagones históricos, construidos entre 1908 y 1934.

Aforo: 254 plazas.

Fechas: entre el 15 de junio y el 27 de octubre. Todos los sábados y domingos; el miércoles 3, 10, 17 y 31 de julio; 7, 14 y 28 de agosto; 4, 11 y 25 de septiembre. Y el festivo del 15 de agosto.

Horarios: Ida - Salida de Régua a las 15:30 y llegada a Tua a las 16:40 (con parada en Pinhão); Vuelta – Salida de Tua a las 17:05 y llegada a Régua a las 18:30 (con parada en Pinhão). Horario de Portugal.

Precios: 54 euros adulto, 28 euros niños hasta los 12 años. Precios especiales para grupos.

Más información en www.cp.pt

