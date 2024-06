Universitarios de siete países europeos estudian soluciones para los desafíos de las PYMES en marketing y comunicación

La Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) organiza el programa internacional ‘Desafíos de las PYMES en marketing y comunicación. Construyendo futuros líderes’, en cooperación con universidades de Polonia, República Checa, Portugal, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia, en el marco del Programa Erasmus +. Durante cinco días, del 17 al 21 de junio, la Facultad de Comunicación acoge 26 horas de talleres presenciales, centrados en las herramientas de comunicación y marketing que deben utilizar las PYMES para mejorar su productividad empresarial y su capacidad de recuperación.

En estas sesiones, los estudiantes afrontan retos de organizaciones locales para que puedan trabajar y desarrollar propuestas. El enfoque principal será vincular sus conocimientos teóricos a la realidad de las PYMES, normalmente alejada de los casos prácticos multinacionales que los alumnos están acostumbrados a desarrollar.

Los objetivos del curso se basan en las necesidades y retos específicos a los que se enfrentan las PYMES situadas en ciudades de tamaño medio en lo que respecta específicamente a sus esfuerzos de marketing y comunicación. El programa trata de vincular las carencias de conocimientos y capacidades en el ámbito del marketing y la comunicación organizativa, y de proporcionar a las PYMES los recursos que necesitan para aumentar su competitividad, la creación de empleo y contribuir a una planificación urbana más sostenible y a una democracia local más participativa.

Los estudiantes que participan en este programa provienen de las siguientes universidades: University of South Bohemia (República Checa), University of Applied Sciences in Nysa (Polonia), SMK University of Applied Sciences (Lituania), Comenius University Bratislava (Eslovaquia), University of Maribor (Eslovenia), Universidade do Minho y Politécnico de Coimbra (Portugal).