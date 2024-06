Pedro Martínez, concejal de Comercio: “Hay que incentivar y fidelizar el comercio local”

Arranca la I Ruta del Comercio Local, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca. Desde este lunes 17 de junio y hasta el próximo día 22, las personas que compren en todos los establecimientos adheridos a SALdeCompras recibirán una gratificación en forma de premio para los consumidores.

Pero, ¿en qué consiste? Hablamos con el concejal de Promoción Económica, Comercio y Mercados, Pedro Martínez.

¿Cómo surge esta idea?

Nace fruto del diálogo constante que tenemos con comerciantes, con las asociaciones del comercio y también con los vecinos de la ciudad de Salamanca. Todo ello unido a la necesidad que entendemos que tiene el comercio local de proximidad, de promocionarse, de continuar dándose a conocer y de dar a conocer todo lo que en ello prestan a los vecinos. Esa calidad, esa cercanía, esa confianza, pues todo eso ponerlo en valor.

¿La relación y conversaciones con cada parte es fundamental imagino?

Efectivamente, prueba de ello es que son colaboradores de esta iniciativa, de esta ruta del comercio. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no contamos con la colaboración y con la aceptación de todos los ciudadanos, porque esto yo no lo hago para mí, lo hago para el comercio, lo hago para los salmantinos. Esto es para ellos, no es para mí, entonces pues claro que se sientan cómodos, que se sientan a gusto y claro dentro de la medida de nuestras posibilidades económicas y presupuestarias, pues realizamos este tipo de iniciativas que yo creo que son muy positivas para el comercio local.

¿Cómo se pueden beneficiar los salmantinos que nos lean de esta nueva iniciativa?

Se pueden beneficiar comprando en el comercio local, además de esas características de calidad, cercanía, trato y demás que conocemos, pues con esa bonificación continua que tenemos del 6% y durante esta ruta del comercio del 17 al 22 de junio, pues podrán conseguir puntos por cada 20 euros de compra. Cuando consigan hasta 6 puntos, pues podrán canjearlo pues como ellos prefieran en las diferentes actividades.

¿Cuántos establecimientos participan?

Ahora mismo tenemos 417 y se van ampliando, es una convocatoria abierta, es decir, que todos los establecimientos, y de hecho ánimo y que los pongan a animar a los comercios locales de la ciudad, que no es que en sal de compra a que se apunten.

Esas actividades, esos premios, hay para todas las edades, ¿verdad?

Hemos intentado buscar que sea para todo el público, para todos los gustos y que todos se sientan, por así decirlo, incentivados a hacer esta ruta del comercio y a visitar los comercios y a comprar en el comercio. Tenemos los conciertos de la Orquesta Mondragón, Miguel Poveda y Sergio Dalma. Para los más pequeños y adolescentes, los Momonsters y el torneo de Fortnite.

Los Momonsters para los niños entre 6 y 16 años los sábados a partir de octubre en horario de mañana o de tarde, cuando prefieran los padres, pueden dejar ahí a sus niños y se pueden ir a hacer las compras por el comercio local. ¿Qué van a hacer los niños en la actividad? Bueno, pues tenemos una actividad más infantil que es jugar con los Momonsters. Y por otro lado, para los más mayores, ese torneo del famoso videojuego Fortnite.

"Desde pctubre, con SALdeCompras se han facturado en 10 millones y medio de euros en el comercio local"

Desde que comenzó SALdeCompras, ¿desde la concejalía han notado el aumento de participantes?

Los datos que tenemos desde octubre, se han facturado en 10 millones y medio de euros en el comercio local, que es una cifra bastante aceptable, y se realizan casi 1.500 operaciones aproximadamente al día. Pero yo quiero más, quiero que el comerciante ofrezca la posibilidad de SaldeCompras al cliente para fidelizarlo. Esta iniciativa lo que hacen es atraer al cliente, pero luego hay que fidelizarlo, hay que tener un incentivo para que vuelva al comercio.

¿Por qué es importante ese comercio de proximidad para la ciudad?

El es tradición, es historia, es ciudad, el comercio local hace ciudad. Yo lo digo siempre, el comercio de proximidad, establece relaciones sociales, no solamente es un comercio, va más allá porque ya conocen al cliente. Un trato, una cercanía que creo que eso es un bien inmaterial a proteger.

Además, SALdeCompras ha incorporado algunas novedades…

Tenemos una línea de WhatsApp para que aquellos que tengan dudas, preguntas, aclaraciones. Es una novedad que ponemos en marcha ahora, pero se va a mantener a lo largo del tiempo para todas las actividades que hagamos porque hemos visto que es la forma más fácil, más accesible de resolver dudas, tanto para comerciantes como para usuarios.

Y por otro lado, tenemos también el gimnasio, que ahora puede canjearse si compras a través de este programa. Se ha hecho con el objetivo de que la población más joven vea que comprando en el comercio local pues van a obtener una gratificación que luego van a poder canjear en el gimnasio y de esta forma pues también traer a esa población más joven que tradicionalmente compra por internet o compra en la grande superficie a que conozcan e incentiven el comercio local.

¿Qué mensaje lanza para que los salmantinos participen esta primera ruta del comercio?

Hago un llamamiento a que compren en el comercio local, a que visiten todos los comercios locales y verán cómo atienden sus demandas, cómo hay calidad suficiente y también relación calidad-precio pueden encontrarla perfectamente. Ese es mi objetivo, o estar al servicio de los salmantinos y en este caso ayudarle en la medida de nuestras posibilidades.