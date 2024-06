El camino hacia la recuperación personal

Hay ocasiones en las que el hogar no es una casa, sino ese lugar en el que uno se siente protegido, en el que crea buenos recuerdos, y en el que la compañía hace de hoguera en días de frío. Ahora mismo podríamos imaginarnos cualquier cosa menos la peor de las situaciones, como cuando no queda otra alternativa que hacer de un espacio tu hogar, porque las circunstancias no te permiten situarte en otro sitio.

Esto, aunque no lo creamos, también lo tienen en cuenta la mayoría de los centros de acogida, pues son conscientes de que el propósito es hacer que personas en situación de vulnerabilidad se sientan como en casa. Sin embargo, no es trabajo fácil hacer que miles de personas hagan de un mismo espacio, su hogar. No siempre son las mismas necesidades, los mismos miedos, las mismas circunstancias, y en estos casos no queda otra que adaptarse.

Asimismo, queremos celebrar que el Centro de Acogida ‘Padre Damián’ de Caritas Salamanca cumple 25 años en julio dando hogar a los que carecen de ello, y ayudándoles a sentirse protegidos, a seguir creando buenos recuerdos, y a estrechar lazos con personas en las que apoyarse. El objetivo principal del centro es acoger a personas sin hogar y valorar cada situación personal. De este modo, se les otorga una estancia proporcionándoles informaciónn sobre ccómo gestionar recursos y prestaciones, les orientan en torno a los valores de la comunidad, y les acompañan con servicios psicosociales, sanitario y jurídico. Es así como el centro de acogida se encarga de que poco a poco, las personas que han empezado sin hogar, continúen su rumbo inmersas en una sociedad en la que tienen derechos y obligaciones, en la que participan socialmente y en la que tienen que ejercer su autonomía, pues van creando su propio hogar.

Gracias a la colaboración de muchos voluntarios, el centro de acogida Padre Damián es el principal recurso para personas sin hogar, y ofrece su atención integral los 365 días del año, las 24 horas del día. Son muchas horas de trabajo y lucha por alcanzar rutinariamente los objetivos del centro: primeramente, otorgar una atención y cuidados con la cobertura de necesidades básicas impulsando procesos de autonomía personal que permitan ejercer los derechos fundamentales a estas mismas personas, a la vez que se les otorga una formación dedicada a favorecer su inclusión. Y al mismo tiempo, se revisa y atiende a posibles nuevos proyectos de adaptación conforme a la realidad vigente, respondiendo de manera creativa y original a las necesidades que surgen.

Feliz vigésimo quinto aniversario al Centro de Acogida ‘Padre Damián’ por el esfuerzo y ganas que ponen día a día para crear para cada persona, un hogar.

Clara Ravelo,

Estudiante de periodismo y voluntaria de Cáritas Salamanca.