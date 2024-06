Las familias disfrutan del espectáculo de dos superhéroes que vuelven a la escuela en "Muu"

La compañía de circo Crunch 2 ha mostrado su pieza Muuu al público familiar de la plaza de Anaya. La representación se ha producido dentro de la programación del FÀCYL.

Dos superhéroes tienen que volver a la escuela por no haber sacado su título. ¿Quién no ha soñado con eso alguna vez? Un mundo en el que no eres nadie sin un título. Un espectáculo familiar lleno de malabares, caídas, golpes, cuerda floja, risas y equilibrios imposibles. Más que nunca, es tiempo de superhéroes.