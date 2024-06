Colegiata, Malvasia 2023, un blanco toresano

D.O. TORO

Este sábado, en el restaurante Hispania 22, la asociación Enológica 'Cata Añada' presenta una de sus últimas catas ciegas, de la mano de José Luis Benito como director:

Colegiata, Malvasia 2023 (D.O. Toro)

Variedad: 100% malvasía

Categoría: blanco joven

Región: D.O. Toro

Elaboración: despalillado y posterior maceración de la uva durante 12h a 10ºc. Sangrado y prensado en frío. Fermentación alcohólica a 15ºc de temperatura.

Cata ciega:

Aspecto: color amarillo paja con reflejos verdosos, cristalino y límpido.

Olor: efluvios de intensidad media a fruta de melocotón y flores blancas.

Sabor: elegante, equilibrado, suave y fresco con final amargo.

Conclusión:

Vino malvasía joven, fresco, aromático y frutal, es perfecto para acompañar el aperitivo, platos veraniegos y pescados.

Relación calidad/precio: excelente / 5,80euros.

Puntuación: 92

00-60 defectuoso

61-70: regular

71-80: correcto.

81-85: bueno.

86-90: muy bueno.

91-95: excelente.

96-100: extraordinario.

Variedad: 100% malvasía.

Graduacion: 12,5º %

Consumo: entre 8 y 9ºc

Maridaje: marisco, paellas y pescados.

D.O. Toro

Hoy Toro está reconocida a nivel internacional como una de las mejores regiones vitivinícolas del mundo. En los diez últimos años la D.O. Toro ha pasado de la oscuridad al centro del escenario mundial, gracias a sus vinos de alta calidad y de personalidad inconfundible.

Fue también el vino de toro el que acompañó a Cristóbal Colón en su descubrimiento de las américas; hasta tal punto que la 'La pinta', una de sus tres carabelas, fue bautizada así por el toresano fray Diego De Deza, en referencia a una medida de capacidad que se empleaba en toro y que aún hoy se utiliza como expresión coloquial para referirse a un trago de vino.

A lo largo de la historia el valor del vino de toro había radicado principalmente en su graduación y corpulencia, características que hacían de él un vino duradero, y que permitía su transporte a ultramar.

Ya, en la década de los años 70, y convencido de que la alta graduación de aquella Tinta de Toro no era intrínseca a la variedad sino a su tardía recolección, Manuel Fariña comenzó a impulsar el primer gran cambio en la zona: el adelanto de la vendimia en casi un mes. Se trataba de recolectar la uva en el momento óptimo de maduración a la vez que se reducía su graduación desde los 16º-17º, hasta los 13º-14º.

En 1987 se aprueba la denominación de origen que abarca dieciséis términos municipales de la zona, pertenecientes a las provincias de Zamora y Valladolid. Manuel Fariña fue elegido presidente del primer consejo regulador de la D.O. Toro.

Esta d.o. se ha convertido en el punto de mira, no sólo de compradores, sino también de gran número de inversores del sector vinícola. Algunos de los más prestigiosos observadores del mundo del vino no han dudado en situar a toro entre las diez regiones vitivinícolas de mayor interés del mundo de los próximos años.

Edición y fotografía: Javier Bragado.